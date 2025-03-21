齊柏林空間影像展「共森」 呈現台灣多樣性生態

齊柏林空間影像主題展「共森」今天開幕，透過已故導演齊柏林的空拍影像，呈現台灣多樣性生態。基金會表示，氣候變遷的威脅敲響警鐘，讓人類思考如何與森林共生。

看見．齊柏林基金會表示，森林是生命的庇護所，台灣的森林覆蓋率是全球的優等生，配合「國際森林日」，今天展出環境主題展「共森」。

基金會執行長萬冠麗接受中央社記者電訪表示，主題展攜手崔祖錫的山岳攝影、沈紘煬的戶外探索、徐嘉君的森林研究、白欽源的生態攝影，與齊柏林的空拍影像，一同深入森林秘境，瞭解台灣豐富的森林生態。

萬冠麗表示，基金會希望透過展覽傳播環境意識，打造更豐富的全齡環境教育；台灣森林覆蓋率高，擁有豐富生態、林業，「共森」主題展除回顧台灣林業轉型的足跡，也希望引領觀眾思考當代的森林議題與困境。

基金會表示，展覽的主視覺為新竹深山獨特的雲霧森林，那裡孕育著對氣候敏感的珍貴樹種台灣紅檜、扁柏等，呈現台灣森林擁有山羌、赤煉蛇等物種多樣性。

基金會說，為讓觀眾感受台灣森林的魅力，展場依據不同海拔的林相，結合香氛創造身歷其境的多重感官體驗。也透過270度環繞投影，打造沉浸式劇場，模擬觀眾走進台灣高山草原、雪景及混合林的真實情境。

下午揭幕典禮中，與會的新北市府新聞局長李利貞表示，新北市紀錄片獎攜手看見．齊柏林基金會，於獎項下設立「齊柏林環境紀錄獎」，希望喚起大眾關注台灣環境生態議題。