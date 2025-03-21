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影／無子西瓜組千歲團遊宿霧 創辦人王建煊前往接機
由監察院前院長王建煊一手創立的無子西瓜基金會，日前28人組成千歲團前往菲律賓宿霧旅遊，結束5天4夜行程後於今天下午返抵台灣，王建煊到場接機並表示第一團考量安全至上，邀請無子的健康人士為優先，而未來目標讓亞健康者、失能者，通通能出遊，希望每季都能有國內外團出發。
這次無子西瓜俱樂部千歲團由平均70歲的28人組成，前往菲律賓宿霧進行5天4夜旅遊，今天返台由好客熱情聞名國際的菲律賓觀光部，與創辦人王建煊共同接機，王建煊ㄧㄧ與團員擊掌迎接他們平安返抵台灣。
王建煊表示無子西瓜基金會的創辦，是賣了士林外雙溪寓所後，得款全捐而成立，致力「讓無子變有子」，使獨老得老有所依，「無子西瓜」的安老，將是時代議題、只會更多。
王建煊說第一團考量安全至上，邀請無子的健康人士為優先，而未來目標，可讓亞健康者、失能者，通通能出遊，希望每季都能有國內外團出發。
王建煊表示無子人士相較有子，普遍經濟與時間較寬裕，而無子者特別是比男性更為長壽的女性晚年常見形隻影單，若聚集了，可以互相照顧、同做公益。
王建煊指出要如何讓無子者歡聚？就是旅遊！而且並非「富人專屬」，是常設「公益席位」招待中低收入戶與獨老！因此，取名為「無子西瓜俱樂部」，誠摯歡迎大家加入。
隨團資深醫事人員暨「天使居居家長照機構」主任馬君表示長輩常怕麻煩別人，所以全程她發揮「大媽」性格，例如氣喘宿疾團員早餐未出現，就馬上跑去敲房門，當聽到隔壁桌團員聊到有輕微感冒症狀，就趨前關懷，以達個人症狀舒緩、全體感染管控。
馬君指出她在行李中備有各式成藥、健康食品等，以及預防與因應中暑的備品、溫度計、血氧機，並且特地行前叮囑團員，備著慢性處方箋的藥袋，因為上面有藥物英文全名。
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