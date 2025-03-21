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高雄新增境外移入登革熱個案 仲介拒墊付掛號費延誤通報將追究

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市新增一例登革熱境外移入確診個案，個案為20多歲印尼籍女性移工，發燒到診所就醫，仲介拒絕墊付就醫費用，隨即將個案帶離，遲至19日才帶女移工至醫院體檢，確診罹患登革熱，為高雄今年第3例境外移入案例。針對仲介拒採檢妨礙防疫，衛生局將追究，依法處辦。

衛生局表示，女移工16日自印尼入境，隔日出現發燒症狀，18日到醫院體檢時院方發現個案發燒轉急診治療，但仲介人員不願付費拒絕採檢，辦理退掛號之後離院，19日才帶該名移工至醫院體檢，經檢驗登革熱NS1快篩陽性、PCR陽性（第三型），為今年第3例境外移入確診個案。

衛生局及市府防疫獲報後，啟動緊急防治工作，針對個案居住地及活動地周邊進行孳生源檢查、緊急噴藥及環境整頓，嚴防疫情擴散，此案陪同仲介明知個案出現發燒症狀，卻不願代為支付掛號費和就醫費用，將個案帶離後，未即時通報衛生單位及即時妥善安排個案就醫採檢，影響國際移工醫療平權及防疫工作，衛生局將依傳染病防治法查辦。

衛生局說明，前年已公告「各行政區國際移工（含船員漁工／勞工）之集中住宿地點結核病、登革熱／茲卡病毒感染症/屈公病、類流感及腹瀉通報規定」，規範國際移工集中住宿地點負責人、管理人或所有人，若發現移工身體有符合規定不適症狀，應於24小時內通報所在地衛生所。

衛生局表示，未依規定通報，延誤就醫，導致社區本土疫情發生，衛生局將依傳染病防治法第70條裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

此外，國際移工仲介人員、雇主以及集中住宿地點管理人，應善盡照顧及通報之責，發現疑似症狀立即協助通報、就醫，以保障國際移工及國人健康安全。

衛生局呼籲，高雄有554家登革熱合約院所提供公費登革熱NS1快篩，民眾如出現疑似症狀請速就醫，告知醫師活動史、旅遊史，若出現登革熱疑似症狀均可到診所做登革熱快篩，同時提醒各級醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC，發現疑似個案盡速通報。

登革熱 移工 衛生局

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