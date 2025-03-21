溫差恐破10度！北市發「危險預警」 醫示警2類人防猝死

近期天氣變化，台北市政府今更罕見發布，「溫差達危險等級」預警。醫師提醒，有心腦血管或呼吸道疾病的患者要特別注意，否則猝死風險會增加，建議要穿脫衣服時，要先讓身體適應溫差，同時避免出汗才脫衣服，避免風大著涼感冒。

北市府表示，受到輻射冷卻影響，明後兩天清晨仍有12至13℃低溫，文山、南港近山區及關渡平原等空曠地區，可能出現10℃左右低溫，由於未來幾天的日夜溫差達11℃以上，中央氣象署溫差提醒預警燈號達「危險等級」。

新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳表示，溫差大時猝死風險容易增加的，包括心腦血管疾病的患者，或者有氣喘、慢性阻塞性肺疾病（COPD）等呼吸道疾病的患者，要特別留意自身保暖。

柳朋馳說，心血管或腦血管疾病患者，平常可能已有輕度或中度狹窄血管狹窄，這個族群雖尚未達到需要介入性治療的程度，但在溫差大的時候，會開始出險血壓不穩、忽高忽低的狀態，或出現胸悶、頭暈、耳鳴等，嚴重甚至會增加猝死風險。

柳朋馳提醒，本身已經有服用藥物控制血壓的患者，要持續用藥；另外，也可以透過減少低溫暴露來降低風險，如果身體不適程度惡化到影響日常生活，或有高風險症狀，建議進一步就醫。

針對保暖措施，大致可分為室內、室外兩種。柳朋馳說，前者可留意3個時機，包含剛起床要離開被窩時、進出浴室要洗澡時、準備外出等，建議要先把環境溫度稍微升高再脫衣，減少溫差變化帶來的風險。

在戶外則建議把握洋蔥式穿衣法，柳朋馳指出，出門時先穿多一點，抵達目的地或已習慣戶外溫度時，在慢慢脫下衣服。呼吸道敏感的族群，可能因為吸入冷空氣誘發咳嗽或氣喘，建議可配戴口罩或圍巾，讓吸入的氣體溫度緩和，避免因與體內溫度差異過大，造成氣管攣縮。

柳朋馳補充，如果流汗了才脫衣服，又碰到戶外風大，或剛喝完熱茶身體冒汗時才脫衣服，反而會有著涼感冒的風險，要審慎評估身體發熱的狀況脫衣。