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推道安有成 北市交通事故死傷六都最低　

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
北市交通局副局長常華珍(中)與台北市政府交通局科長鄭麗淑(右)今赴交通部報告北市推動道安的成果。圖／交通部提供
北市交通局副局長常華珍(中)與台北市政府交通局科長鄭麗淑(右)今赴交通部報告北市推動道安的成果。圖／交通部提供

交通部今召開道安記者會，邀台北市分享道安改善，北市去年交通事故30日死亡增加9.2%，不過每10萬人死傷數卻是六都最低。台北市交通局表示，為加速建構行人友善環境，相關計畫縮短為3年，今年行人友善區擴大28里，並啟動「我看得見您，您看得見我」社會運動，宣導行人專心過馬路、汽車開頭燈並少用暗色隔熱紙等。

根據交通部統計，台北市113年1月到12月交通事故30日死亡人數為119人，比112年增加10人，成長9.2%，不過在行人交通事故部分，30日死亡23人，較前一年度減少14人，降幅約37.8%。

台北市政府交通局科長鄭麗淑表示，台北市113年推動安心行道安計畫，去年整體死傷人數較112年及過去3年平均皆低，相較前3年平均則下降9.17%。其中每10萬人A1類死亡人數為2.81、受傷4.78，是六都中最低。她也說，為加速建構行人友善環境，將5年計畫縮短為3年，也同步推動友善用路人環境，從原本的標線型改為實體人行道、增加實體及標線型人行道、拓寬實體人行道等。

鄭麗淑指出，今年會更擴大推動行人友善區，目前已有28個里提出申請，其中3個正在施工中，後續25個里也會進行相關規劃作業。

交通事故 北市 行人

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