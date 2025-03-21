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北市示警溫差達危險等級 醫：若頭暈耳鳴快就醫

中央社／ 台北21日電

春天乍暖還寒，台北市政府今天罕見發布溫差「危險等級」預警。醫師提醒，有心腦血管或呼吸道疾病者須做好保暖，避免溫差大增加猝死風險，頭暈、耳鳴都是警訊，應快就醫。

交通部中央氣象署預報，天氣逐漸回暖，但受輻射冷卻影響，今天至23日各地早晚氣溫仍偏低。台北市政府預警，近期日夜溫差達攝氏11度以上的危險等級，提醒民眾外出適度增減衣物並留意傍晚氣溫驟降。

新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳接受媒體電訪強調，本身有心腦血管疾病，或呼吸道疾病如氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）的民眾，這時候要更小心，溫差大可能導致疾病惡化，容易增加猝死風險，外出必須特別留意保暖。

柳朋馳觀察，近來出現不少病號，多是一些腦血管、心血管輕度狹窄，但還不到需要治療程度者，因突然血壓不穩定、飆升，出現胸口悶、頭暈等症狀而來就醫，若是周邊血管不好的人，還會有耳鳴情形，這些都是臨床上常見的症狀，更嚴重者甚至有猝死風險。

除了用藥治療者務必持續規律用藥，柳朋馳說，應降低曝露在溫差環境的可能性。舉例來說，人在室內有3個時間點最容易發生意外，包括清早起床、進出浴室洗澡以及外出跨出大門，建議若要離開被窩或要脫衣服，務必先把溫度拉升。

到了室外，記得洋蔥式穿法，寧願多穿一點，再慢慢脫衣調適，如果是氣喘、呼吸道疾病患者，也可以善用口罩及圍巾，降低冷空氣刺激，避免誘發支氣管攣縮。

柳朋馳強調，千萬不要等到流汗了再脫衣服，一旦風大，反而增加著涼、感冒的風險，如果感覺額頭稍熱、身體快準備流汗時，就可以卸下部分衣物，且在飲用熱茶當下，也可以不用穿太多。

保暖 氣喘 風險

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