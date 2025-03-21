聽新聞
0:00 / 0:00
擴散條件差 新北今起連4天空氣品質不佳
今天至24日因受高壓迴流及輻射冷卻影響，汙染物無法向外傳輸，局部擴散條件差，且加上無降雨，北部多數空氣品質測站AQI將達到「對敏感族群不健康」橘色提醒等級，北北基桃四市啟動聯合稽查管制措施，針對大型工廠及工地進行查核，並加強柴油車及機車攔檢、車牌辨識作業等措施，守護空氣品質。提醒民眾近日外出記得佩戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸。
新北環保局表示，今日起北部環境風場轉為偏東風及受到背風渦旋影響，水平及垂直擴散條件差，易累積細懸浮微粒等汙染物，使得部分區域空氣汙染物濃度升高，預計此現象將持續至24日。
基北北桃四市今日共計查核51家工廠、103處工地、110處餐飲業及露天燃燒熱點，針對車流較大路段共攔檢及車牌辨識2588輛柴油車、1萬6761輛機車；通知轄內各間大型工廠採取排放減量措施，共計減少9.08公噸總懸浮微粒(TSP)、0.65公噸細懸浮微粒(PM2.5)、臭氧前驅物氮氧化物(NOx) 0.02公噸。
各縣市清潔隊及工廠、工地等同時協助加強道路洗掃作業共883公里，共同協助減緩空氣品質惡化，維護民眾的生活環境。接下來連續3日也將嚴格要求各大型工廠密切注意北部空品變化，採取降載措施，減少汙染物排放。
環保局表示，將持續密切監控空品變化情形，民眾可至空氣品質監測網查詢最新空品狀況，若遇空品不良時，盡量減少外出或出門記得佩戴口罩。另外，若要外出可多搭乘大眾運輸，若使用私人運具則應檢視車輛廢氣排放狀況，機車應完成年度定檢、柴油車應加入自主管理並取得標章。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言