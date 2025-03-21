平均一晚800元！台東富野酒店歡慶10周年 推超殺專案

走訪台東，可以更深度體驗。台東富野渡假酒店歡慶10周年，破天荒推出超值5天4夜長住專案，優惠價格至6月20日止。

此次專案主打兩人同行、平日8,888元即可入住4晚，並享受豐盛早餐與宵夜；若遇假日則加價1,000元。此外，4人同行的房型更優惠，5天4夜僅需12,888元，平均每人每日約800元，適合家庭或好友結伴同遊。

台東富野渡假酒店位置便利，坐落於台東市區，步行可達知名景點如鐵花村、正氣路小吃街與海濱公園，旅客可輕鬆探索台東美食與美景。飯店周邊有Ubike租借站，方便遊客自由安排行程。此外，選擇長住方案的旅客還可搭乘「台灣好行」巴士，暢遊縱谷與海岸旅遊線，甚至前往知本泡溫泉，享受放鬆療癒之旅。