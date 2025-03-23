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金黃美景限時綻放！TOP8「風鈴木景點」拍出絕美照 錯過再等一年

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
金黃美景限時綻放！TOP8「風鈴木景點」拍出絕美照 錯過再等一年 圖片來源/Unsplash
金黃美景限時綻放！TOP8「風鈴木景點」拍出絕美照 錯過再等一年 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「風鈴木景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大風鈴木景點有哪些。

每年風鈴木花開時，金黃色花朵點綴街頭，總讓人忍不住駐足欣賞這春日限定的浪漫景色。本篇精選了全台八大風鈴木景點，無論是漫步欣賞還是取景拍照，都能讓人沉浸於花海中，快來看看哪些地方可以一睹這場金黃盛宴吧！

「八掌溪」金黃風暴綿延三公里 「廍子公園」規劃完善適合親子共遊

▲ 網友熱議TOP8風鈴木景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8風鈴木景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「風鈴木景點」相關話題的討論，發現許多民眾推薦前往位於嘉義縣中埔鄉的「八掌溪堤防」賞花，這裡平日是在地居民的運動場所，但每到春天，河堤兩側便會被盛開的黃花風鈴木渲染成一片金黃，為原本低調的景色增添繽紛色彩。

有網友就在社群媒體上分享賞花心得，說道「經過整條黃金隧道，有種在東京大學看銀杏的錯覺」、「（風鈴木）一球一球的很奔放，相較之下薄薄的銀杏含蓄許多」；此外，同樣位於嘉義縣的「陳井寮堤防」以及位於嘉義市的「軍輝橋」、「世賢路」，也是不少市民及遊客賞風鈴木好去處。

台中市北屯區的「廍子公園」也是網友間討論度極高的賞花景點，有著台中最美黃金公園之稱。每當風鈴木盛開，金黃色海浪席捲整個園區，畫面極為壯觀，引來遊客在社群大讚「風鈴木的季節，有著不一樣的金黃浪漫」、「公園內開滿金黃花朵，非常漂亮」；且公園內規劃完善，不僅有自行車道，還設有大型溜滑梯、蹺蹺板、鞦韆、溜冰場等兒童遊樂設施，讓親子能夠同樂，獲民眾評價「好停車又適合親子放電」，認為這裡不只是絕佳的賞花地點，也相當適合全家出遊。

同樣受到熱議的還有彰化縣芬園鄉的「彰化黃金大道」。每年春天，兩側黃花風鈴木盛開，將整條道路染上一片金黃，形成壯觀的花海隧道，吸引大量遊客前來拍照打卡，有網友形容這條大道彷彿是「春天限定的黃金走廊」，無論是漫步其中還是騎車經過，都能感受到濃厚的春日氛圍，再加上這裡交通便利，賞花時還能順道品嚐當地美食，成為不少人賞花旅程的首選。

風鈴木的花期短暫，每年春天僅綻放數週，錯過便要再等一年。如果不想與這片金黃美景擦肩而過，不妨趁著花開時，走訪這些網友推薦的賞花勝地，親身感受春日裡最燦爛的風景！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「風鈴木景點」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/03-2025/03/03，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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