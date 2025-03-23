網推十大「膠原蛋白食物」 吃出水嫩Q彈好氣色！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「膠原蛋白食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大膠原蛋白食物。

膠原蛋白是人體組織中重要的蛋白質，有助於傷口復原及維持骨骼健康，更具有使皮膚緊緻透亮的功效。但隨著年紀增長，膠原蛋白會逐漸流失，為了維持良好的身體狀態，許多人開始在日常菜單中加強補充膠原蛋白，究竟有哪些膠原蛋白食物最受網友熱議呢？快來一探究竟吧！

「豬腳」Q彈可口受歡迎 「花膠」結合多元食材煮成滋補湯品

▲ 網友熱議10大膠原蛋白食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網路針對膠原蛋白食物的討論，以「豬腳」最受熱議。膠原蛋白是動物獨有的蛋白質，存在於動物的肌肉、筋、骨、皮裡，美味的豬腳便是許多人談起膠原蛋白食物的熱門選擇之一。

一位韓國Youtuber分享妻子愛上台灣豬腳，引起網友熱烈迴響，紛紛表示「難怪皮膚這麼Q彈，因為愛吃膠原蛋白」、「我媽常說豬腳有膠原蛋白是天然的美容滋補」、「豬腳膠原蛋白挺多，對皮膚不錯」，直呼豬腳不僅可口，更對皮膚有益。但營養師也提醒，豬腳含有較高量的油脂，如果大量食用反而會吃下過多熱量與膽固醇，對身體造成負擔，因此應注意攝取量。

此外，由魚類的魚鰾所製成的海產「花膠」也廣受討論，同樣被認為是富含膠原蛋白的珍品。在討論區中，有網友便表示自家最愛吃花膠，因為可以「滋陰、補充膠原蛋白」，更分享花膠的不同料理方式，如結合各式食材煮出的「羊肚菌干貝螺片花膠湯」及「鮮奶紅棗燉花膠」等，將花膠融入日常飲食。

有火鍋品牌也推出花膠鍋品，如「黃金花膠雞煲鍋」及「花膠雞湯」等，讓不少部落客們力推「膠原蛋白這裡攝取就對了」、「滿滿膠原蛋白太幸福了」，在聚餐時，來上一碗香濃滋補的花椒火鍋，不僅暖胃暖心，更能補充膠原蛋白。

同樣富含膠原蛋白的「鮭魚」也頗受關注，不僅有許多膠原蛋白保養品都標榜由鮭魚萃取，在日常飲食方面，營養師也表示，比起牛肉與豬肉等高熱量與油脂的肉類，鮭魚的熱量較低，且含有能幫助皮膚維持水潤的Omega－3脂肪酸，就連英國時尚女星維多莉亞貝克漢都曾於訪談中透露自己天天吃鮭魚，以保養肌膚。不過，也有網友提出鮭魚價格不低，每日食用可能是一筆不小的開銷，引來熱心網友建議「用鮭魚頭，鮭魚骨腩煲湯比較經濟」，指出即使在預算有限的情況下，同樣能享受營養鮮美的鮭魚。

除了以上食物外，「虱目魚」、「鮑魚」、「雞腳」和「蝦子」等食物也是常被網友點名的膠原蛋白食物，在日常生活中都可以適當攝取，再加上如早睡、運動及少吃甜食等能減少膠原蛋白流失的良好生活習慣，相信一定能讓肌膚時時煥發光彩！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「膠原蛋白食物」相關討論則數。

觀測期間：2024/12/2~2025/3/2，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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