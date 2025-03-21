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爬山、上健身房怕群聚 物理治療師教民眾在家抗流感8招

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中醫院復健科推出「肌不可失抗流感8招」，此為開合跳示範照片，非個案本人。圖／台中醫院提供
台中醫院復健科推出「肌不可失抗流感8招」，此為開合跳示範照片，非個案本人。圖／台中醫院提供

流感仍處流行期，許多民眾擔心登山、上健身房運動被感染，不運動會肌力流失，衛福部台中醫院復健科特別推出「肌不可失抗流感8招」，民眾在家花30分鐘運動就能增強肌力、免疫力。

台中醫院復健科物理治療師楊朝翔說，近日復健科碰到2名患者因暫停原本運動習慣導致腰痠背痛就醫，其中35歲陳姓上班族原本假日陪家人爬大坑，但後因藝人大S流感猝逝事件後搶打不到疫苗，怕外出運動會染流感暫停登山；另28歲林小姐因查出中度脂肪肝，原本每周到健身房三次，也因擔心健身房染流感裹足不前。

楊朝翔指出，為了避免民眾擔心外出運動染流感而暫停原本運動影響健康，台中醫院復健科設計的30分鐘「肌不可失抗流感8招」，希望讓一般人在家也能透過運動增強肌力。

楊朝翔建議，「肌不可失抗流感8招」應穿著寬鬆運動服與防滑運動鞋，避免腳踝受傷或跌倒，運動前務必先「動態伸展暖身操」3招，「原地踏步」、「肩部環繞」、「腰部轉體」，透過約5分鐘暖身運動，再進行肌力訓練。

「肌力有氧訓練」3招，包括「小腿伸展」、「弓箭登步」、「階梯有氧」，每項動作重複1至2分鐘；行有餘力就可以「進階肌力有氧訓練2招」，包括「開合跳」與「胯下擊掌」每項10次、重複3次。

台中醫院復健科主任蔡明妙指出，希望讓民眾透過在家就可以做的肌力與有氧規律運動，促進身心健康、提升免疫力，成功抗流感。

台中醫院復健科推出「肌不可失抗流感8招」，此為胯下擊掌示範照片，非個案本人。圖／台中醫院提供
台中醫院復健科推出「肌不可失抗流感8招」，此為胯下擊掌示範照片，非個案本人。圖／台中醫院提供

健身房 流感 運動

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