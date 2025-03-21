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近4成逆風少年考證照挑戰重重 台少盟籲完善補助制度

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣少年權益與福利促進聯盟「逆風少年教育助學計畫」今舉行第14屆成果發表記者會。圖/台少盟提供
台灣少年權益與福利促進聯盟「逆風少年教育助學計畫」今舉行第14屆成果發表記者會。圖/台少盟提供

台灣少年權益與福利促進聯盟「逆風少年教育助學計畫」今舉行第14屆成果發表記者會。台少盟指出，近年選擇考證照的學員逐年增加，成為最受歡迎的學習目標，但近4成學員在考證照過程面臨經濟負擔、學習資源不足、心理壓力等挑戰，呼籲建立完善的證照補助制度，學校端加強引導學生使用線上學習、考證補助及生涯規畫資源，也期盼政府在偏鄉及弱勢地區投入更多資源。

「逆風少年教育助學計畫」邁入第15個年頭，全家便利商店持續提供助學金贊助學員完成夢想，並攜手台少盟安排學習課程與生涯規畫諮詢，幫助903位逆風少年減輕經濟壓力和生活負擔，至今累計提供2252萬6340元的助學金。

據台少盟統計，近年來夢想主題選擇考證照的學員逐年增加，113學年度的學員中52％選擇考證照，是目前最受歡迎的學習目標，主要原因分別為69%希望提升未來的就業競爭力、50%基於興趣愛好或挑戰自我、44%與未來想從事的職業相關、41%希望提升升學競爭力。

此外，數據顯示75％學員認為考證照能讓他們更有自信，63％學員認為證照能幫助他們取得特定職業資格，59％學員則認為考到證照會讓未來生活更有保障，代表證照已成為青少年對自我投資的一部分。

不過，台少盟調查發現，考證過程中仍有4成以上的學員面臨經濟負擔、學習資源不足或心理壓力等挑戰，而多數來自「偏鄉或低收入家庭的學生」，容易因經濟負擔而放棄報考，顯示「教育資源的不均」直接影響到青少年提升競爭力的機會。再者，「沒有時間準備考試」也是重要因素，顯示「學校與課業負擔」或是「課堂外的打工」，也會壓縮學生自主規畫生涯的空間。

台少盟副秘書長張祐嘉說，考證照已成為青少年提升競爭力的重要方式，然而考證準備過程充滿挑戰，包括學業壓力、經濟負擔及學習資源不足，甚至有學員因交通不便或考場環境不佳影響表現。因此，台少盟透過助學金和生涯輔導，減輕學習障礙，陪伴逆風少年勇敢逐夢，也呼籲學校加強引導學生使用線上學習、考證補助及生涯規畫資源，同時也期盼政府在偏鄉及弱勢地區投入更多資源，落實證照補助，讓教育不受背景限制。

今年度「逆風少年教育助學計畫」預計於4月開放報名，歡迎15至24歲的高中、高職及大專院校大學部在學學生報名，最高可獲得5萬元補助，詳情可至逆風少年大步走官網查詢，或洽詢免付費電話0800-329-580（0800-青少年-我幫你）。

逆風少年

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