快訊

地牛翻身！16:29台南規模4.4地震 8縣市有感「最大震度4級」

倫敦希斯洛機場失火斷電！緊急關閉致空中交通大亂

柯建銘突衝主席台 拿議事槌連敲！韓國瑜直嗆：這裡不是協商

聽新聞
0:00 / 0:00

合歡山積雪未融化 台14甲線翠峰至大禹嶺夜間封閉

中央社／ 南投縣21日電
合歡山18日凌晨起飄三月雪，且因低溫及水氣持續，公路局考量夜間有局部路面結冰機率，21日晚間至22日清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。圖／林保署南投分署提供
合歡山18日凌晨起飄三月雪，且因低溫及水氣持續，公路局考量夜間有局部路面結冰機率，21日晚間至22日清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。圖／林保署南投分署提供

合歡山18日、19日降雪，昨天及今天雖未下雪，但山區低溫，路側、邊坡仍有積雪，公路局考量夜間有局部路面結冰機率，今天晚間至明天清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區及東區養護分局依最新氣象情資研判，受輻射冷卻效應影響，台14甲線合歡山3000公尺以上路段夜間環境溫度維持在冰點上下，有局部路面、路肩結冰機率，及路側局部殘冰、積雪不易消融。

中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，並視實際天氣狀況不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線，明晨7時視天氣及路況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局表示，高山天氣嚴峻變化迅速，管制路段視現況機動調整，雪季期間路況難掌握，非必要勿前往，行前注意交通資訊；另外，為協助農產蔬果運送，台8線中橫臨37便道增加開放下午5時30分通行時段，僅供公所造冊農產運輸大貨車從德基往谷關方向。

低溫 合歡山

延伸閱讀

再現「銀白世界」 晴空下玉山積雪絕美

合歡山積雪恐結冰 台14甲線翠峰至大禹嶺夜間封閉

影／合歡山飄3月雪持續下 積雪已逾11.5公分

影／超猛三月雪！合歡山雪深10公分 雪迷瘋狂樂堆雪人

相關新聞

地牛躁動！16:29台南規模4.4地震 8縣市有感「最大震度4級」

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午4時29分台南市南化區發生芮氏規模4.4地震，震央在台南市政府東方30.6公里處...

台南新化下午傳4.4有感地震 民眾嚇一大跳

「地震…」台南下午傳出地震，不少民眾都感受到地震強度，嚇了一跳。據中央氣象署指出，下午4時29分台南市南化區發生規模4....

溫差恐破10度！北市發「危險預警」 醫示警2類人防猝死

近期天氣變化，台北市政府今更罕見發布，「溫差達危險等級」預警。醫師提醒，有心腦血管或呼吸道疾病的患者要特別注意，否則猝死...

擴散條件差 新北今起連4天空氣品質不佳

今天至24日因受高壓迴流及輻射冷卻影響，汙染物無法向外傳輸，局部擴散條件差，且加上無降雨，北部多數空氣品質測站AQI將達...

小傷口半年惡化成大潰瘍 竟是「這症狀」纏身一招醫好

桃園市陳小姐近半年為右小腿紅腫脹痛、潰瘍無法癒合、併發反覆感染所苦惱，起初僅一個小傷口，至診所就醫採一般外傷換藥治療；但...

MUZIKids 3/25啟售 0到3歲寶寶也能入場聽古典

台灣第一個專為孩子設計的音樂慶典「MUZIKids 兒童古典音樂節」好評擴大舉辦，主辦單位表示，今年7月11日（五）至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。