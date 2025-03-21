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響應世界森林日！全家便利商店攜「看見．齊柏林基金會」 啟動全民環境教育第2個5年計畫

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店宣布與「看見‧齊柏林基金會」攜手啟動「全家一起看見台灣」第二個五年環境關懷公益計畫，邀請消費者到「全家」投下零錢，支持環境較育計畫。圖／全家便利商店提供
全家便利商店宣布與「看見‧齊柏林基金會」攜手啟動「全家一起看見台灣」第二個五年環境關懷公益計畫，邀請消費者到「全家」投下零錢，支持環境較育計畫。圖／全家便利商店提供

響應世界森林日，全家便利商店宣布與「看見．齊柏林基金會」攜手啟動「全家一起看見台灣」第二個五年環境關懷公益計畫，由「全家」愛心大平台支持的齊柏林空間2025年度特展《共森》亦於淡水盛大開展，透由齊柏林導演的空拍影像探討當代森林議題與困境，呼應生物多樣性設置三大互動展區，認識不同海拔樹種與棲息生物，喚起國人看見台灣守護森林的意識。「全家」除率先贈票邀請喜樂家族基金會學童家長於開展首日親臨參觀，今年亦將偕同基金會前進6縣市，舉辦12場「全家小小店長愛地球體驗營」，於3月26日起開放網路報名，將便利商店場域化身為社區環境教育基地。

「全家」與看見．齊柏林基金會自2020年起攜手開啟「全家一起看見台灣」環境關懷公益計畫，累積民眾善款達1.1億，全台4,300間「全家」作為環境教育基地，舉辦368場校園放映會、33場環境講座，並支持3位環境紀錄片導演，直接影響超過11萬人次，而看見．齊柏林基金會更獲得第九屆國家環境教育獎的肯定，讓更多人透過影像理解台灣環境議題。

為持續創造改變的力量，「全家」與看見‧齊柏林基金會將啟動「新五年環境教育計畫」，擴大影像紀錄計畫「十年一刻」，以地景紀實空拍持續記錄台灣土地的變遷；並導入國際環境影像展，讓全球環境議題進入台灣視角；同時透過「逐岸行腳」行動計畫，讓民眾能夠親自踏上《看見台灣》的影像場景。

「全家」秉持「便利永續，你也+1」的理念，持續推動一次性飲料杯減量，全年可減少4,300萬個。自攜手社會企業環海淨塑首創「循環杯大聯盟」以來，「全家」再度領先業界，耗時一年以上完成系統串接與流程整合，推出全國唯一借還循環杯「動口不動手」之便利新制。

即日起，消費者使用循環杯只需提供會員條碼或手機號碼、無需另行打開LINE「塑還真」掃碼，亦可直接在「全家 」APP「我的公益專區」查詢借還紀錄。6月10日前更享指定飲品半價優惠，包含Let’s Café 特濃美式咖啡、特濃拿鐵與厚濃靜岡抹茶拿鐵。

此外，「全家」擴大FSC森林永續認證包材的使用範圍，店舖內所有杯裝飲品紙容器（Let’s Café、Let’s Tea、霜淇淋等）及熟食區包材（SOHOT炎選、馬尚煮容器、夯番薯紙袋等）皆採用FSC認證，提供消費者更多對環境友善的選擇。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

全家便利商店再度領先業界，推出全台首創、唯一無須顧客自行操作的循環杯借還新制。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度領先業界，推出全台首創、唯一無須顧客自行操作的循環杯借還新制。圖／全家便利商店提供
為鼓勵更多消費者體驗循環杯服務，全家便利商店即日起至6月10日推出「循環杯借用享優惠」活動，凡借用循環杯，Let’s Café 特濃美式咖啡、特濃拿鐵與厚濃靜岡抹茶拿鐵可享半價優惠。圖／全家便利商店提供
為鼓勵更多消費者體驗循環杯服務，全家便利商店即日起至6月10日推出「循環杯借用享優惠」活動，凡借用循環杯，Let’s Café 特濃美式咖啡、特濃拿鐵與厚濃靜岡抹茶拿鐵可享半價優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年亦將偕同看見．齊柏林基金會前進6縣市，舉辦12場「全家小小店長愛地球體驗營」，於3月26日起開放網路報名，將便利商店場域化身為社區環境教育基地。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年亦將偕同看見．齊柏林基金會前進6縣市，舉辦12場「全家小小店長愛地球體驗營」，於3月26日起開放網路報名，將便利商店場域化身為社區環境教育基地。圖／全家便利商店提供
由全家便利商店愛心大平台支持的齊柏林空間2025年度特展《共森》於淡水盛大開展，「全家」率先贈票邀請喜樂家族基金會學童家長於開展首日親臨參觀。圖／全家便利商店提供
由全家便利商店愛心大平台支持的齊柏林空間2025年度特展《共森》於淡水盛大開展，「全家」率先贈票邀請喜樂家族基金會學童家長於開展首日親臨參觀。圖／全家便利商店提供
由全家便利商店愛心大平台支持的齊柏林空間2025年度特展《共森》於淡水盛大開展，「全家」率先贈票邀請喜樂家族基金會學童家長於開展首日親臨參觀。圖／全家便利商店提供
由全家便利商店愛心大平台支持的齊柏林空間2025年度特展《共森》於淡水盛大開展，「全家」率先贈票邀請喜樂家族基金會學童家長於開展首日親臨參觀。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自2024年起全面擴大 FSC（森林管理委員會）認證包材的使用範圍，期望在日常消費場景中創造更多正向影響。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自2024年起全面擴大 FSC（森林管理委員會）認證包材的使用範圍，期望在日常消費場景中創造更多正向影響。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出全台首創、唯一無須顧客自行操作的循環杯借還新制，只要結帳時向店員提供全家會員條碼或手機號碼，即可快速完成借還，享受「動口不動手」的全新便利體驗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出全台首創、唯一無須顧客自行操作的循環杯借還新制，只要結帳時向店員提供全家會員條碼或手機號碼，即可快速完成借還，享受「動口不動手」的全新便利體驗。圖／全家便利商店提供

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