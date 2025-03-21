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322世界水資源日 北水處推一站式服務網站

中央社／ 台北21日電

台北自來水事業處表示，因應明天3月22日為世界水資源日，推出提供線上繳費、管理帳單等服務的「您的水管家」一站式網站，歡迎市民多利用。

北水處今天發布新聞資料指出，3月22日為世界水資源日，民眾應珍惜水資源，一起節能減碳愛地球，並推出嶄新的「您的水管家」一站式服務網站，協助用戶可輕鬆管水、管帳，並確保安心、安全用水。

北水處表示，「您的水管家」整合各項服務，除常用的線上繳費、帳單管理，並提供發票中獎、水量異常、施工停水等主動通知，也可查詢水質資訊、碳排放量等，隨時掌握用水情形，還能把多筆水號設定為合併帳單。

此外，一站式服務網站的「您的水管家」，也提供引導推薦服務，會依用戶資料分析及推薦適合服務，如發現水量異常，會主動提醒檢查用水設備，也可進一步申請家戶節水到府服務，將有專人到府，提供節約用水方式及建議。

北水處指出，民眾要使用「您的水管家」服務，只要掃描水費單專屬QRcode、電子帳單連結、官網首頁註冊帳號，也可用台北通帳號登入。

北水處表示，建議市民把帳單寄送改為電子帳單，除以行動支付繳費的用戶可獲得每期水費折抵新台幣10元的優惠，首次申辦電子帳單者，還加贈自來水園區貴賓電子票券2張。

帳單 水資源 網站

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