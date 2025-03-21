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大甲媽祖繞境來了！台鐵加開列次3/23搶訂
台鐵公司配合「2025乙巳年大甲媽祖遶境」暨「2025臺中媽祖國際觀光文化節－大甲鎮瀾宮周邊演藝活動」，將於今年4月4、5、13日（3天）加開自強號8列次、區間（快）車26列次，合計34列次；4月4、5、12、13日（4天）148列次加掛車廂，海線運能提升近四成以疏運人潮，歡迎民眾多加利用。
本次加開之自強號列車，訂於3月23日（星期日）0時起開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。相關加開列車車次、時刻即日起可於臺鐵公司官網（網址：http://www.railway.gov.tw）及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。
為便利民眾乘車，建議多使用電子票證乘車，或預先購買回程車票，以節省排隊購票時間。另114年4月4、12、13日（共3天）暫停受理彰化至竹南間海線各站（包含成追線列車之海線區間）兩鐵環保業務（攜車袋折疊式腳踏車除外）。
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