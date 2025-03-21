海保署公布海域水質年報 台灣多數海灘水質屬優良

明天是世界水資源日，海保署今天發布113年海域水質監測年報，去年水域活動高峰期間大部分海灘水質屬「優良」，顯示適合進行親水活動。台灣周邊海域水質也普遍良好。

聯合國1993年訂下每年3月22日為世界水資源日（World Water Day），海洋委員會海洋保育署特別於世界水資源日前夕，發布「113年海域水質監測年報」，希望喚起對水資源管理、水污染問題與水安全關注。

海保署發布新聞稿指出，目前海保署125處測站中有105個海域水質測點、20個沿岸強化監測水質測點，海域水質測點位置皆距離岸際1到2公里以上。檢測項目涵蓋水溫、鹽度、溶氧量、pH、懸浮固體、重金屬、氮化合物、礦物性油脂、葉綠素a、生化需氧量、大腸桿菌群等22項水質指標。

數據顯示，105個海域測站水質品質達成率99.93%，20個沿岸強化監測水質測點達成率100%。海域測站在海象不佳季節仍須執行採樣作業，以確保水質資料完整性，即使非常艱辛且須考量安全，海保署仍持續推動海域水質監測，精進環境管理。

海保署說明，去年6、7月間水域活動高峰期間監測，在16處海灘大腸桿菌群與腸球菌群等微生物分析，參考世界衛生組織及美國環保署建議海灘水質分級原則，進行海灘水質等級分級。32次監測結果顯示25次優良、6次普通，大部分海灘水質屬於「優良」等級，顯示海灘水質多適合民眾進行親水活動。

海保署補充，去年周邊海域水質情況普遍良好，沿岸水質由各縣市共246處水質監測點把關，海保署跟地方長期海域水質監測資料每季均公布於該署海洋保育網iOcean網站，建議民眾親水或戲水前可參考官方水質監測資訊，選擇適合海灘或水域進行水上活動。

今年世界水資源日主題為冰川保護（GlacierPreservation），冰川融化對全球氣候、海水溫鹽環流等影響都很大，對整體海域環境品質也可能造成影響。因此仍需持續推動海域水質監測計畫，掌握水質變化趨勢，並適時調整環境管理措施，以確保海洋環境永續發展。