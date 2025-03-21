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心臟外科名醫朱樹勳辭世 3/22濟南教會安息禮拜

中央社／ 新北21日電

亞東紀念醫院前院長朱樹勳於2月25日辭世，享壽87歲。院方今天表示，朱樹勳「勇於挑戰、永不放棄」告別儀式，將於22日上午10時於台北市濟南教會舉辦安息禮拜。

醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會前副董事長、前亞東醫院院長朱樹勳，於2月25日安詳辭世。醫院說，在地下一樓設置追思會場，不少醫界人士與病患、家屬前往追思。

亞東醫院說，朱樹勳畢生致力發展研究醫學與培育人才，在醫界創下許多卓越成就，對台灣醫療發展產生深遠影響，更以永不放棄的精神，影響無數後輩。

院方說，追思會場開放至今晚8時為止；「勇於挑戰、永不放棄」告別儀式，將於明天（22日）上午10時，於台北市濟南教會舉辦安息禮拜。

亞東醫院教學副院長陳芸在臉書（Facebook）回憶，在追思會場遇到1名朱樹勳曾協助動手術的病患家屬，因朱樹勳救的病人無數，感念的人很多；「這樣的感動，也支持著我們持續挑戰困難」。

醫院在臉書設追思社團，輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁貼文表示，朱樹勳於1994年獲悉他在臨床醫學研究所博士班畢業，鼓勵黃瑞仁結合臨床、研究、整理資料發表論文，開展新的醫學知識，才能更廣泛的幫助病人。這對當時初任主治醫師的他，是非常重要的教導。

某眼科醫師貼文回憶，和朱樹勳開會時，威嚴中帶著智慧，迅速決斷的風氣印象深刻。也因徹底執行計畫，帶領亞東團隊打敗SARS（嚴重急性呼吸道症候群），晉級醫學中心

朱樹勳為心臟外科名醫，院方指出，朱樹勳培育多名心臟科傑出人才，並讓亞東醫院脫胎換骨。他長期提攜與栽培，並精進醫學專業，也開啟醫院管理的概念，直到2015年由林芳郁接任院長。

亞東醫院 醫學中心 醫師

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