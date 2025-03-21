強化HPV疫苗接種 台大醫：不良事件與疫苗並無直接關聯

台灣子宮頸抹片篩檢率低，專家點出，若照目前作法，要達到世界衛生組織2030年消除子宮頸癌目標，有難度。接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，是防治子宮頸癌另一項作法，在接種政策推行下，台灣15歲以下女性HPV疫苗接種率超過9成，不過仍有部分家長，擔心疫苗副作用，不敢讓孩子接種HPV疫苗。

前副總統、中研院士陳建仁表示，政府在2018年起，推動HPV疫苗全國性接種計畫，每年約有10萬以上國中女性，在父母知情同意基礎下接種，今年開始，國中男性也成為HPV疫苗接種對象。疫苗推廣需跨部會合作，教育部負責民眾教育，也要有資訊部門，監測民眾接種疫苗後的不良副作用，針對偏鄉、弱勢及不同語言族群，也要持續溝通，才能有效降低HPV病毒風險。

台大醫院小兒感染科主任呂俊毅表示，台灣曾在2008年進行小規模HPV疫苗接種計畫，但直到2018年才在全台推行，主因即是收到許多反對意見，有人擔心疫苗安全性及副作用，有人提出，台灣民眾血清型與國外不同，疫苗有效性不彰，也有人認為，子宮頸癌畢竟不是急性傳染病，不必推動全國性接種計畫。

為消除民眾擔憂，政府建立HPV疫苗諮詢熱線，並定期舉辦記者會宣導，同時透過不良事件通報系統及補助計畫，化解民眾疑慮。呂俊毅表示，國內一項研究顯示，22萬7千名接種HPV疫苗女性，共發生19項不良疾病，包括風濕性關節炎、第一型糖尿病等，但經過嚴謹分析，發現這些疾病發生，與疫苗接種並無直接關聯，民眾可安心接種。

呂俊毅說，台灣12至14歲女性HPV疫苗覆蓋率，2013至2018年為26%，2019年為75%，2020年達86%，2022年突破世衛組織90％接種率目標，接種率達92%。為達世衛組織，子宮頸癌發生率小於每10萬人中4人罹病目標，應維持並加強疫苗接種，台灣部分縣市以醫院為單位接種，其餘縣市則以學校為單位接種，結果顯示後者接種成效較佳，針對接種率低的縣市，應找出原因協助改善。