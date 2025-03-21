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巴毛律師自曝做腎臟移植手術 醫：今後都不可吃生魚片

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
網紅巴毛律師昨於臉書紛絲專頁「巴毛律師混酥團」中貼文指出，自己是長年洗腎患者，昨天接到電話說有大愛捐贈者腎臟跟自己配對上，今接受移植手術。圖／截取自「巴毛律師混酥團」臉書粉絲專頁
網紅巴毛律師昨於臉書紛絲專頁「巴毛律師混酥團」中貼文指出，自己是長年洗腎患者，昨天接到電話說有大愛捐贈者腎臟跟自己配對上，今接受移植手術。圖／截取自「巴毛律師混酥團」臉書粉絲專頁

網紅巴毛律師今動腎臟移植手術，她自曝自己長年洗腎，昨天接到電話有大愛捐贈者的腎臟跟她配對上，今天就要做手術，昨日中午也吃了人生最後一次生魚片。台北榮總移植外科醫師鄒奕帆表示，腎臟移植後考量免疫力下降，不只不建議吃生食，也不可以喝牛奶、吃柚子等，避免感染。

巴毛律師混酥團昨日在臉書貼文表示，自己是長年洗腎患者，先前鮮少許願可以換腎，總覺得換腎代表人死亡，因此總許願發大財，但昨天接到電話說有大愛捐贈者腎臟跟自己配對上，今天將接受移植手術；而因為移植手術，昨日中午吃的生魚片恐怕是這輩子最後一次。

根據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，近五年腎臟捐贈數每年約兩百個腎臟，2024年233個、2023年242個、2022年173個、2021年213個、2020年245個。截至2月底等候腎臟捐贈的數量卻高達8643人，還要等到合適腎臟，等到器官移植並不容易。

器捐捐贈等待時均平均長達約600多日，但是腎臟移植恐怕就高達2000天至3000天。鄒奕帆表示，腎臟移植必須考慮相容性，因此等待時間不固定，因人而異，但不少民眾等待腎臟移植得等上8至9年。

腎臟移植後飲食禁忌多，鄒奕帆指出，換腎後，由於必須吃抗排斥藥物，身體免疫力會受抑制，不建議吃生食、喝鮮奶，擔心食物受到汙染，或是殺菌不完全等狀況，會讓身體發生嚴重感染。再者，葡萄柚、柚子等食物會影響藥物濃度也不可以吃，水果也必須削皮。

鄒奕帆提醒，有吃雞精、魚精等高蛋白產品也要先跟醫師討論；若有吃中藥者可以跟醫學中心的中醫部諮詢，因為他們有幾受過西醫訓練，避免特定中藥會增加出血機率。他強調，每個人換完腎後的狀況不同，不可一概而論，換腎完一段時間後可以放寬飲食建議，但仍要密切追蹤，才可以決定藥物跟食物如何調整。

器官捐贈 手術 腎臟

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