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金門1便當店疑似食物中毒 6人就醫衛生局介入調查

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門傳出有6位民眾疑似因食用便當而發生食物中毒，並前往醫院就診，目前衛生局已介入調查中。圖／金門縣衛生局提供
金門傳出有6位民眾疑似因食用便當而發生食物中毒，並前往醫院就診，目前衛生局已介入調查中。圖／金門縣衛生局提供

金門衛生局今天表示，昨接獲金門醫院急診室的傳真通報，指出有6位民眾疑似因食用便當而發生食物中毒，並前往醫院就診，經調查，這些患者皆在3月18日及19日中午，分別前往金城某便當店購買便當，並於19日晚上出現噁心、嘔吐、腹瀉等不適症狀，6人分別就醫，目前衛生局已介入調查中。

接獲報案後，金門衛生局迅速派員前往該便當店進行食品衛生檢查，針對未符合食品良好衛生規範準則的缺失，如清潔用品未依規定放置專區、食材不可直接放置地面需墊高等，已開立限期改善通知書，逾期未改善者，將依食品安全衛生管理法裁處。

現場調查已無剩餘或同批製作的食品可供抽驗，採樣環境檢體2件，待檢驗結果綜合研判，如屬食品中毒案件，將依違反食安法第15條第1項第4款規定，依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局提醒民眾，近期諾羅病毒疫情處於高峰期，該病毒具有高度傳染性，並常引發腹瀉、嘔吐等腸胃不適症狀，為了降低傳播風險，衛生局呼籲市民務必保持良好的手部衛生，並注意飲食清潔。此外，餐飲業者和食品從業人員應加強環境清潔與員工健康管理。若發現員工有身體不適症狀，應立即避免處理食品並儘速就醫，待症狀緩解至少48小時後才可返回工作，以保障食品安全和顧客健康。

金門傳出有6位民眾疑似因食用金城某家便當而發生食物中毒，並前往醫院就診，目前衛生局已介入調查中。圖／金門縣衛生局提供
金門傳出有6位民眾疑似因食用金城某家便當而發生食物中毒，並前往醫院就診，目前衛生局已介入調查中。圖／金門縣衛生局提供

便當 衛生局 金門

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