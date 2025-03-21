金門1便當店疑似食物中毒 6人就醫衛生局介入調查

金門衛生局今天表示，昨接獲金門醫院急診室的傳真通報，指出有6位民眾疑似因食用便當而發生食物中毒，並前往醫院就診，經調查，這些患者皆在3月18日及19日中午，分別前往金城某便當店購買便當，並於19日晚上出現噁心、嘔吐、腹瀉等不適症狀，6人分別就醫，目前衛生局已介入調查中。

接獲報案後，金門衛生局迅速派員前往該便當店進行食品衛生檢查，針對未符合食品良好衛生規範準則的缺失，如清潔用品未依規定放置專區、食材不可直接放置地面需墊高等，已開立限期改善通知書，逾期未改善者，將依食品安全衛生管理法裁處。

現場調查已無剩餘或同批製作的食品可供抽驗，採樣環境檢體2件，待檢驗結果綜合研判，如屬食品中毒案件，將依違反食安法第15條第1項第4款規定，依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。