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嘉義長榮文苑5周年限時優惠 身分證2個5招待孩童免費住

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義長榮文苑酒店慶祝5周年，以影集黑白大廚為構思，推出創意特色韓式料理。記者黃于凡／攝影
嘉義長榮文苑酒店慶祝5周年，以影集黑白大廚為構思，推出創意特色韓式料理。記者黃于凡／攝影

嘉義長榮文苑酒店慶祝5周年，推出住房及餐食優惠，嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴今天參加宣傳記者會，身分證含2個「5」免費招待12歲以下孩童入住一晚，咖啡廳平日午、晚餐5人同行1人免費，即起至5月9日消費2000元可參加抽獎，有機會抽中一泊二食住宿券。

長榮文苑5周年推出限時方案，平日雙人入住「文苑假期一泊一食」住房專案，身分證號碼含2個「5」，由酒店招待一位12歲孩童免費入住，包含早餐；身分證號碼含3個「5」，再加碼免費升等至文苑套房或南院景家庭房，每日數量有限，額滿為止。

長榮文苑咖啡廳也推出新菜色，隨著Netflix黑白大廚帶動美食熱潮，咖啡廳自助Buffet推出全新菜單，主廚融合嘉義在地優質食材，推出火焰蝦球佐麻辣奶油醬、韓式蒜味豬腳等創新料理，限時加價480元+10%，還能享用主廚現做料理「焗烤海膽龍蝦半尾」。

徐佩鈴表示，早期國外旅客大多選擇到台北遊玩，但現在愈來愈多long stay遊客會選擇二線城市，阿里山今年入選紐約時報全球必訪52大景點，是台灣唯一上榜地點，2026年將主辦台灣燈會，主燈就在嘉義縣，與長榮文苑合作規畫遊程，期盼未來攜手更多旅宿業一起努力。

長榮文苑指出，因應定點深度旅遊型態日漸興盛，今年推出「暢遊嘉義4天3夜綠色假期」住房專案，隨專案贈送限量環保袋5件組、人氣自助式晚餐、迎賓飲料券、歡唱KTV及三溫暖多項超值服務，還貼心規畫3種旅遊路線，讓旅客盡享超值愜意之旅。

嘉義長榮文苑酒店慶祝5周年，推出限時住房及餐食優惠，並規畫4天3夜深度旅遊遊程。記者黃于凡／攝影
嘉義長榮文苑酒店慶祝5周年，推出限時住房及餐食優惠，並規畫4天3夜深度旅遊遊程。記者黃于凡／攝影
嘉義長榮文苑酒店慶祝5周年，以影集黑白大廚為構思，推出創意特色韓式料理。記者黃于凡／攝影
嘉義長榮文苑酒店慶祝5周年，以影集黑白大廚為構思，推出創意特色韓式料理。記者黃于凡／攝影
嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴今天參加長榮文苑酒店5周年活動，合作推出4天3夜深度旅遊遊程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴今天參加長榮文苑酒店5周年活動，合作推出4天3夜深度旅遊遊程。記者黃于凡／攝影

咖啡廳 嘉義 長榮

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