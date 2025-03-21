13個APEC代表參與國健署研討會 盼消除子宮頸癌

子宮頸癌是全球女性常見癌症之一，國健署「消除子宮頸癌國際研討會」今天登場，共計13個APEC經濟體代表與會，聚焦子宮頸癌篩檢、治療照護與HPV疫苗等議題。

根據世界衛生組織（WHO）統計，2022年有超過65萬新發病例，並造成近35萬人死亡。衛生福利部國民健康署發布新聞稿表示，今天與亞太經濟合作（APEC）共同舉辦「消除子宮頸癌國際研討會」，共計來自澳洲、美國、日本、墨西哥、秘魯等13個APEC經濟體代表與會。

在台灣子宮頸癌曾是女性健康頭號殺手，因此國健署自1995年起公費補助30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，發生率從每10萬人25例多，到2021年降至每10萬人7例左右，但仍未達WHO目標的每10萬人4例以下，且降勢趨緩，難再下探。

為落實總統賴清德「健康台灣」政見，並加速消除子宮頸癌。國健署表示，今年起擴大子宮頸癌篩檢對象，提供25到29歲女性每3年1次子宮頸抹片檢查，35、45、65歲女性當年度1次HPV檢測服務，以及將國中男生納入HPV疫苗接種對象，以達成WHO的2030年「90-70-90」目標。

國健署解釋，所謂的「90-70-90」，包括「90%的15歲女孩，於15歲前接種HPV疫苗」、「70%的婦女到35歲之前接受高效能子宮頸癌篩檢，並到45歲之前再次篩檢」及「90%被確診為子宮頸癌前病變或子宮頸癌的婦女能夠得到治療及照護」。

國健署呼籲，符合資格婦女至少每3年要接受1次子宮頸抹片檢查，6分鐘即可護一生。子宮頸抹片檢查結果為陽性時，並不代表罹患癌症，可遵循醫師指示接受進一步檢查，並依醫囑回診追蹤及診治。即使檢查結果正常，若有任何異狀仍應儘速就醫。