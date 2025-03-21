倫敦希斯羅機場停電 華航班機返航

中華航空今天表示，受英國倫敦希斯羅機場停電關閉的影響，上午已起飛的倫敦航班確定返航，預定下午返抵桃園國際機場。

根據華航提供的訊息，為維護旅客及飛航安全，華航21日CI081台北飛往倫敦航班上午9時5分起飛，現在正在返回台灣途中，預定下午返抵桃園國際機場，降落間仍待確認。

華航表示，正密切關注希斯羅機場當地狀況，並與場站保持聯繫，隨時因應最新運作安排航班並通知旅客。建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

長榮航空說，長榮的倫敦班機是經泰國曼谷中轉，今天的航班上午順利起飛，已到曼谷，目前正在了解倫敦機場情形，再決定後續處理。