回暖下周像夏天飆33度高溫 這時變天不排除還有冷氣團

隨著冷空氣減弱，加上天氣穩定晴朗，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 今天表示，周末溫度將會逐漸回升上來，各地白天高溫逐漸都會回升到24至27度，南部更可能來到28度或以上，是一個非常適合外出走走，安排假期活動的時候，建議大家好好把握。

天氣風險公司說，夜晚清晨的溫度仍低，尤其是中北部、東北部空曠地區，配合輻射冷卻作用，清晨低溫還是有機會降到10度或以下，日夜溫差變化很明顯，早出晚歸或是外出遊玩，留意日夜間的溫度變化情況。

空氣品質可能比較差，天氣風險公司表示，尤其是西半部地區，在整體風力減小的情況下，空氣汙染物質比較容易堆積，濃度升高，加上白天日照明顯，臭氧生成、累積的狀況也會比較明顯。天氣雖好，但是天空看起來可能有點白白、霧霧的。空品燈號有可能會達到橘色提醒等級，提醒敏感族群外出要注意空氣品質的變化情況。

下周一至下周四白天期間天氣依然穩定，天氣風險公司表示，還是以晴朗到多雲的天氣為主，沒有明顯的變化，溫度持續上升，各地白天高溫逐漸來到30度以上，南部甚至可以來到32至33度，開始有一點夏天的感覺。不過夜晚清晨還是較偏涼，中北部、東北部空曠地區低溫仍可能下探到15至17度，日夜溫差仍然是比較明顯的情況。

下一次顯著的天氣變化，天氣風險公司表示，將會出現在下周四晚間，到時候有鋒面快速由北往南通過台灣，各地會轉為有短暫陣雨或雷雨天氣。後續到了下周五至下個周末，則是受到華南雲雨帶陸續東移影響，各地持續有短暫陣雨，整體降雨機會較高，同時也將有冷空氣南下，不排除又是一次大陸冷氣團等級的冷空氣，溫度將會一反前半周的暖熱，快速轉為偏冷的情況，溼溼冷冷的天氣可能又會持續一陣子。

天氣風險公司表示，春季的天氣、溫度變化都非常大，還是要注意，並且多留意最新的天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。