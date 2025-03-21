快訊

2025股東會熱門紀念品一次看！達人提醒：要先確定零股能不能領取

大S身後不平靜 過世一天「汪小菲打來失控飆罵S媽」

大陸貨爆倉清關卡10天...淘寶人哀鴻遍野 台灣淘寶說話了

39歲男因疼痛常請假被公司認為無病呻吟 原來是6科共病纏身

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
光田醫院神經醫學部長楊鈞百表示，慢性疼痛會對病患帶來的共病纏身，是對身、心、靈全面性的衝擊。圖／光田醫院提供
光田醫院神經醫學部長楊鈞百表示，慢性疼痛會對病患帶來的共病纏身，是對身、心、靈全面性的衝擊。圖／光田醫院提供

39歲的黃先生長期飽受慢性偏頭痛折磨，原本透過藥物還能控制，但自去年起，頭痛不僅加劇，更發現全身都痛，求診光田醫院神經醫學部接受醫師楊鈞百診治後，才發現黃先生除患有慢性偏頭痛，還伴隨纖維肌痛症、憂鬱症、不寧腿症候群，才意識到自己患有被忽略的「共病症」纏身。

黃姓病患指出，慢性疼痛不只是痛，更因為疼痛經常請假，所以常被同事或長官覺得是在「無病呻吟」，後來從頭到腳都不對勁，常感疲累，腦霧，嚴重影響睡眠與情緒，四處求診做了很多檢查發現，身體並非結構性病變引起的慢性疼痛而已。

醫師楊鈞百表示，慢性疼痛常互為共病且多樣化表現，遊走於神經科（偏頭痛、纖維肌痛症、腦傷症候群），復健科（頸部、下背痛），精神科（情緒障礙、失眠或創傷後壓力症候群），腸胃科（大腸激躁症），泌尿科（膀胱過動症）及牙科（顳顎關節疼痛）之間，大幅影響生活品質需要醫師詳細的問診，才能抽絲剝繭，通盤暸解，給予正確的診斷與處置。

對黃姓患者除接受上述藥物治療外還接受了多項治療，包括專為偏頭痛設計的降鈣激素基因相關肽單單株抗體（艾久維注射液），合併肉毒桿菌素注射治療慢性偏頭痛，重複經顱磁刺激治療憂鬱症外，研究亦顯示rTMS可調整腦部疼痛訊號，重組神經迴路將不好的記憶洗掉，而可以治療慢性疼痛如纖維肌痛症。

醫師楊鈞百並說，慢性疼痛就像「留在腦內不舒服的記憶」，目前有藥物除治療憂鬱症外，還可以調整疼痛路徑，改變疼痛記憶的迴路，但由於有些藥物也能會出現昏沉、水腫或便秘等副作用，醫師會力求平衡，在盡量減少副作用的前提下，提高療效，或視疼痛減少或功能改善情況停藥或減藥。

光田醫院神經醫學部長楊鈞百表示，慢性疼痛會對病患帶來的共病纏身，是對身、心、靈全面性的衝擊。圖／光田醫院提供
光田醫院神經醫學部長楊鈞百表示，慢性疼痛會對病患帶來的共病纏身，是對身、心、靈全面性的衝擊。圖／光田醫院提供

憂鬱症 醫師 頭痛

延伸閱讀

不同於其他蔬菜水果 研究指每天1顆柑橘減少憂鬱症20%風險

醫病平台／省思「邱吉爾的黑狗」

養貓養到快得憂鬱症！鏟屎官常遇「3崩潰難關」內耗到爆快自救

週末賴床有助於降低憂鬱風險 專家曝：能減少一半以上

相關新聞

大陸貨爆倉清關卡10天...淘寶人哀鴻遍野 台灣淘寶說話了

淘寶商品物美價廉，吸引越來越多台灣民眾上網購買，擁有12萬人的臉書社團「我是淘寶人」近來卻一片哀鴻遍野，許多民眾表示自從...

台南今年起補助孕前健檢及凍卵、凍精 最高給2萬

台南市政府於今年推出「婚後孕前健康檢查補助」、「助您好孕-生育力保存補助」，最高分別可補助1500元及2萬元，提醒符合資...

晴朗回暖下周連4天飆逾30度 這天起恐再有冷氣團急降溫

迎接晴朗溫暖好天氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從今天到下周四整體來看，水氣依舊稀少，各地將維持多日晴朗穩定...

電商「悠活農村」疑倒閉消費者求償無門 北市收4件申訴

悠活水產股份有限公司所營電商平台「悠活農村」疑似無預警倒閉，北市法務局今表示，已受理4件消費申訴，提醒受害消費者先保留手...

「家寧回應」衝破70萬 醫提2問：沒說為何默許Andy被踢出董事

YouTuber家寧昨天深夜在YouTube「秘月期POPOO」頻道，發布「家寧正式回應」4分鐘影片，再掀討論。醫師王姿...

再現「銀白世界」 晴空下玉山積雪絕美

強烈大陸冷氣團減弱，不過，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今天玉山最低溫為清晨6時42分的零下5.9度，水氣仍偏少，玉山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。