台灣抹片篩檢率低 專家悲觀：2050年才能消除子宮頸癌

世界衛生組織提出2030年消除子宮頸癌，把子宮頸癌發生率降低到每10萬人4人罹病。今天衛福部偕亞太經濟合作組織（APEC）舉行國際研討會，學者對台灣子宮頸癌消除進度悲觀，若以現行篩檢涵蓋率推估，台灣即使到2050年都未必能消除子宮頸癌，提升民眾篩檢子宮頸癌意願是當務之急，而偏低的子宮頸癌篩檢率，有讓台灣中高齡女性罹病率，高於國際。

台北榮總醫院病理檢驗部主治醫師賴瓊如表示，台灣子宮頸抹片覆蓋率嚴重偏低，整體僅43.5%，據研究推估，若持續以現行做法進行篩檢，即使到2050年，也達不到世界衛生組織2030年消除子宮頸癌，把子宮頸癌發生率壓低到每10萬人1人目標；若將子宮頸抹片篩檢率提升至70%，需到2047才能達標。若全面推動抹片篩檢合併人類乳突病毒（HPV）病毒篩檢，則可望在2035年消除子宮頸癌。

國內30歲以上女性每年可免費接受一次子宮頸抹片檢查，今年篩檢擴大，25至29歲女性每3年1次子宮頸抹片篩檢，35、45、65歲女性當年度1次HPV病毒檢測。不過，截至2023年，國內30歲以上女性每年接受子宮頸抹片篩檢比率僅5%，近3年內完成2次篩檢比率為12%、完成1次篩檢比率為25%，3至6年內曾接受至少1次篩檢者比率為14%，且高達44%女性，過去6年均未接受抹片篩檢。

賴瓊如表示，依年齡區分，台灣子宮頸癌發生情況，呈現年齡愈高，罹病率愈高趨勢，英國則是中年以後，女性子宮頸癌發生率逐漸下降，導致此現象背後原因，是台灣女性未在年輕時，完整接受子宮頸癌篩檢，且頻率也不夠頻繁，導致隨年齡愈大，潛伏體內的HPV病毒，逐漸產生癌前病變，最終形成癌症。

「子宮頸抹片合併HPV病毒檢測，雖可加速消除子宮頸癌，但也容易導致女性焦慮。」賴瓊如表示，研究指出，HPV病毒檢測結果若為陰性，可確保民眾10年內均不會發生癌前病變，子宮頸抹片檢查的陰性結果，則只有3年效力，不過，HPV病毒檢測陽性者，不代表已經罹患癌症，若子宮頸抹片為陰性，女性心中會非常煎熬，同時，也必須留意檢測偽陰性問題。

賴瓊茹說，隨醫療科技進展，篩檢工具也有所進步，HPV疫苗擴大接種雖可強化早期預防，但擴大篩檢覆蓋率仍有其必要，台灣應該優先執行，建議透過研究，發展血液、尿液、口腔檢體等，透過更便利的檢測方式，讓女性更願意接受子宮頸癌篩檢。