YouTube爆畫質變差官方調查中 台灣暫未受影響
影音平台YouTube近期有國外用戶發現觀看影片和Shorts短影音時畫質變差，影響使用體驗，YouTube官方回應，已察覺相關問題，正主動進行調查。
目前台灣用戶尚未出現抱怨YouTube畫質下滑的情形，YouTube官方也未提及台灣是否受影響。
YouTube在官方公告中表示，已察覺部分用戶觀看影片和Shorts短影音時，會發生畫質低於正常水準的狀況，異常情形包括即使網路連線速度快也只有144p或360p的串流畫質、切換到更高畫質時緩衝時間過長等。
YouTube公告指出，畫質變差的問題，可能發生在iOS行動裝置、桌上型電腦和智慧電視。YouTube正主動進行調查，若有新消息會盡快對外說明。
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