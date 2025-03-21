快訊

2025股東會熱門紀念品一次看！達人提醒：要先確定零股能不能領取

大S身後不平靜 過世一天「汪小菲打來失控飆罵S媽」

大陸貨爆倉清關卡10天...淘寶人哀鴻遍野 台灣淘寶說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

綠色和平指12艘台灣漁船涉強迫勞動 漁業署：僅2艘欠薪違規 已開罰

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
綠色和平東南亞分部去年12月發布最新調查報告，揭露2019年至2024年遭印尼漁工投訴疑似涉及強迫勞動和非法漁業的10起案件，全數案件與12艘台灣籍遠洋漁船有關，但經漁業署調查，僅查出2艘船有違法事證。圖／綠色和平提供
綠色和平東南亞分部去年12月發布最新調查報告，揭露2019年至2024年遭印尼漁工投訴疑似涉及強迫勞動和非法漁業的10起案件，全數案件與12艘台灣籍遠洋漁船有關，但經漁業署調查，僅查出2艘船有違法事證。圖／綠色和平提供

綠色和平東南亞分部去年底發布「捕撈利益、罔顧生命」報告指，12艘台灣遠洋漁船疑涉國際勞工組織（ILO）強迫勞動指標。漁業署今表示，調查結果僅2艘漁船違規事證確鑿，已依法處分，多數指控涉及印尼仲介行為，相關資訊也已移請印尼政府處理。

綠色和平東南亞分部去年12月9日發布「捕撈利益、罔顧生命」報告，揭露2019年至2024年遭印尼漁工投訴疑似涉及強迫勞動和非法漁業的10起案件，全數案件與12艘台灣籍遠洋漁船有關。綠色和平東亞分部台北辦公室為此召開記者會，呼籲台灣政府正視海上剝削問題，訴求行政院應公布「漁撈工作公約施行法」立法時程，並承諾將外籍遠洋漁工納入「勞基法」保障。

漁業署今表示，該份報告中所指12艘漁船及相關船員，經漁業署透過與受訪船員聯繫、調閱經營者、仲介資料及歷次檢查紀錄等方式釐清事實，調查結果顯示，12艘船中僅有2艘漁船違規事證明確，並已依遠洋漁業條例裁處，包括「昇慶發96號」漁船積欠船員薪資，處經營者罰鍰25萬元、收回漁業執照2個月；「新聯發168號」漁船積欠船員薪資且未善盡船員生活照顧責任，分次處經營者罰鍰25萬元、收回漁業執照2個月及罰鍰50萬元、收回漁業執照1年。

另經地檢署偵辦，2艘漁船均認定查無違反「人口販運防制法」事證，均獲不起訴處分。

漁業署進一步指，其餘10艘受指控漁船多數查無違規事證，其他涉及印尼仲介作為的指控，包括出國前簽約安排、在印尼留置船員證件、收取不當費用或借款等，與台灣仲介或經營者並無關聯。漁業署說，雖漁業署對印尼仲介在當地行為並無管轄權，但仍盡力透過駐台北印尼經濟貿易代表處轉請印尼政府進行調查處理。

此外，漁業署表示，部分報告內容與調查結果不符，甚至其中1艘受指控漁船並非受訪船員工作的漁船，指控對象明顯有誤。漁業署說，該份綠色和平報告涵蓋期間為2019年至2024年，以船主與船員一般2年的聘僱契約推估，約5到6萬外籍漁船員曾受僱台灣漁船，並在該數萬漁船員中找到投訴船員，綠色和平以該極少數船員訪談（僅10人）隱射整體遠洋漁業，實屬偏差，且無法代表我國遠洋船隊整體狀況。

漁業署強調，近年我國積極推動「漁業與人權行動計畫」，並建立完整申訴機制，船員可透過1955申訴專線或「外籍船員互動服務平台」多語網站即時反映問題，確保權益獲得保障。漁業署也將持續與印尼及相關國際夥伴合作，共同保障船員勞動權益，也呼籲遠洋業者善盡企業社會責任，提升船員勞動條件，並遵守相關法規。

印尼 漁業署 綠色

延伸閱讀

調查局破首宗詐團勾結不動產仲介 婦被愛情詐騙4700萬

印尼交換生弘光科大研習乳酸菌鑑定 滿載歸國

詐騙劇情好熟悉…女遇印尼假神醫可隔空治病 遭和平警戳破

印尼股市怎麼了？當地女首富的身家變化可見端倪

相關新聞

大陸貨爆倉清關卡10天...淘寶人哀鴻遍野 台灣淘寶說話了

淘寶商品物美價廉，吸引越來越多台灣民眾上網購買，擁有12萬人的臉書社團「我是淘寶人」近來卻一片哀鴻遍野，許多民眾表示自從...

台南今年起補助孕前健檢及凍卵、凍精 最高給2萬

台南市政府於今年推出「婚後孕前健康檢查補助」、「助您好孕-生育力保存補助」，最高分別可補助1500元及2萬元，提醒符合資...

晴朗回暖下周連4天飆逾30度 這天起恐再有冷氣團急降溫

迎接晴朗溫暖好天氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從今天到下周四整體來看，水氣依舊稀少，各地將維持多日晴朗穩定...

電商「悠活農村」疑倒閉消費者求償無門 北市收4件申訴

悠活水產股份有限公司所營電商平台「悠活農村」疑似無預警倒閉，北市法務局今表示，已受理4件消費申訴，提醒受害消費者先保留手...

「家寧回應」衝破70萬 醫提2問：沒說為何默許Andy被踢出董事

YouTuber家寧昨天深夜在YouTube「秘月期POPOO」頻道，發布「家寧正式回應」4分鐘影片，再掀討論。醫師王姿...

再現「銀白世界」 晴空下玉山積雪絕美

強烈大陸冷氣團減弱，不過，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今天玉山最低溫為清晨6時42分的零下5.9度，水氣仍偏少，玉山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。