把握最後一波賞櫻熱潮 淡水北投子溪、天元宮吉野櫻正盛開

新北淡水的吉野櫻花季約在每年3、4月登場，吉野櫻綻放也代表櫻花花期即將進入尾聲，新北市景觀處表示，淡水北投子溪及天元宮的吉野櫻已陸續綻放，推薦民眾前來淡水朝聖最後花期。

北投子溪櫻花林生態步道全長3.5公里，種植約100多株的粉白色吉野櫻，花季約在3月中下旬開始，粉白色花瓣隨風飄落，形成美麗的櫻花溪畔景緻，整體步道平緩好走，有興趣前往的民眾可搭乘淡水輕軌到淡金北新站下車往北新路方向步行至福德宮，約走路3分鐘，就可以到達福德宮旁的北投子溪櫻花林生態步道。

另外，景觀處也推薦，還可至鄰近的「公8防災公園」遊玩，遊戲場域也特別結合在地文化地標「淡水紅毛城」為意象，設有紅色城堡造型的無障礙坡道連接城堡遊戲區外，園內還設置包含超大型磨石子溜滑梯、管狀滑梯、大小鑽爬孔、礫石遊戲坑及具挑戰性的攀爬設施等，供民眾賞花之餘也可玩公園並親近在地文化，寓教於樂。

景觀處表示，來到淡水自然也不能錯過天元宮的櫻花，不同於1、2月的山櫻花點點桃紅，天壇周邊的吉野櫻則是自3月中下旬開始，白色單瓣櫻花搭配宮殿建築與山景，是攝影愛好者不可錯過的取景點，推薦民眾邀約朋友及家人們前往欣賞整片的浪漫櫻色，沉浸在櫻花之美，如要抵達天元宮賞櫻，可搭乘捷運至淡水站轉搭866、875、876、877號公車，另可於捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡金站再轉搭866、875、876、877號公車均可到達天元宮。