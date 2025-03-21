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台南今年起補助孕前健檢及凍卵、凍精 最高給2萬
台南市政府於今年推出「婚後孕前健康檢查補助」、「助您好孕-生育力保存補助」，最高分別可補助1500元及2萬元，提醒符合資格民眾提出申請，詳情請查詢台南市政府衛生局官網。
衛生局表示，市民對資格和項目的疑慮包括「只有男方檢查，女方未檢查，可以申請補助嗎？」「補助計畫中所列項目是否必須全部檢查才能申請？」「可以在外縣市醫療院所進行檢查嗎？」
衛生局表示，台南市「婚後孕前健康檢查補助」，只要其中一方設籍台南市，並在沒有生育第一胎的情況下，夫妻雙方同時在台南市合作醫療院所完成補助項目檢查，就能申請婚後孕前健康檢查補助，最高可獲得1500元補助。
今年起也提供「助您好孕-生育力保存補助」，減輕新罹癌民眾在癌症治療前凍卵或凍精的經濟負擔，給自己一個未來成為父母的機會。只要是設籍台南市滿6個月以上，且40歲以下的新罹癌市民，經專科醫師評估有需求者，完成凍卵或凍精療程後，可向衛生局申請最高2萬元補助。
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