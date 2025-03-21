台南今年起補助孕前健檢及凍卵、凍精 最高給2萬

台南市政府於今年推出「婚後孕前健康檢查補助」、「助您好孕-生育力保存補助」，最高分別可補助1500元及2萬元，提醒符合資格民眾提出申請，詳情請查詢台南市政府衛生局官網。

衛生局表示，市民對資格和項目的疑慮包括「只有男方檢查，女方未檢查，可以申請補助嗎？」「補助計畫中所列項目是否必須全部檢查才能申請？」「可以在外縣市醫療院所進行檢查嗎？」

衛生局表示，台南市「婚後孕前健康檢查補助」，只要其中一方設籍台南市，並在沒有生育第一胎的情況下，夫妻雙方同時在台南市合作醫療院所完成補助項目檢查，就能申請婚後孕前健康檢查補助，最高可獲得1500元補助。