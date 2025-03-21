星空聯盟奧地利鐵路合作 長榮等25家航空可轉乘

星空聯盟與奧地利聯邦鐵路（ÖBB）合作，提供長榮航空股份有限公司等25家航空公司轉乘服務，能讓旅客無縫接軌從維也納機場往返於奧地利格拉茨、林茲、薩爾斯堡和因斯布魯克。

星空聯盟成員長榮航空今天轉發星空聯盟新聞稿，星空聯盟表示，與ÖBB合作提供旅客更多選擇，只要搭星空聯盟成員班機到維也納機場，就可直接在機場轉乘銳捷列車（Railjet）往返格拉茨、林茲、薩爾斯堡和因斯布魯克。

此外，旅客除透過網路報到，也可於格拉茨、林茲、薩爾斯堡和因斯布魯克的ÖBB旅遊中心辦報到手續，可同時領取登機證及火車車票。

星空聯盟與德國鐵路（Deutsche Bahn）已於2022年8月成為聯合運輸合作夥伴，串連聯盟範圍內航空網絡與鐵路、巴士、渡輪或其他交通運輸系統，加強會員系統整合，提供旅客在機場、車站與港口更便利轉乘服務。

成立於1997年的星空聯盟是第1個全球性航空聯盟，現有25家成員公司，長榮航空2013年6月加入。星空聯盟飛航網路每天提供超過1萬7500個班次，飛往189國、超過1150個目的地。