翡翠水庫水質檢測結果出爐 全台唯一「貧養」等級優良水質

台北翡翠水庫每天供應雙北市600萬人民生用水，服務人口數已達全台四分之一。翡翠水庫113年水質檢測結果出爐，依國際標準檢測-卡爾森優養指數（CTSI），檢測值為37.64，低於40，屬於「貧養」等級，全台唯一沒有優養化現象的優良水質，再度蟬聯佳績。

北市翡管局長林裕益表示，翡翠水庫去年遭遇凱米、山陀兒、康芮三場颱風侵襲，全年淤積量實測仍僅34萬立方公尺，遠低於設計預估年淤積量113萬立方公尺，顯見翡翠水庫集水區保育之成效，水質仍能維持貧養等級，關鍵在於「源頭管理」，也就是從集水區上游源頭，掌握所有的可能污染源，加以管理遏止。

翡管局表示，翡翠水庫與在地的坪林區農會合作，輔導農民合理化少量施肥，獎勵回收農藥罐一年約1萬個。此外，翡翠水庫也結合台北水源特定區內各相關主管機關，不定期進行聯合稽查，遏止所有可能污染水源之不法行為。

翡管局指出，受氣候變遷極端氣候影響，溫度增加時，適合水中藻類繁殖生長，產生藻華風險增加，進而影響水質，而連續低溫時則致使水庫水體翻轉或抬升風險增加，造成水體底層厭氧水體擴散至上層，極端氣候是會影響庫水品質的，翡翠水庫目前已設有水質檢驗室，並取得國際規範TAF認證，可隨時掌握水庫水質「葉綠素a」及「總磷」的含量。

翡翠水庫蓄水區廣達10平方公里，目前設有9處檢測點位，須定期實地量測不同水深之水質變化情形，量測水深最深達100公尺的水質採樣及量測，不論天候炎熱、寒流、刮風下雨，都依規定檢測頻率進行。

翡管局水庫操作科長林保隆指出，「卡爾森優養指數」是全球各水庫水質檢測的指標，除此之外，近年翡翠水庫也引進其他生物性指標檢測，包括生物完整性指標(IBI)、藻類功能碼等分析，可以更精準全面掌握水域環境變化趨勢，並提前因應，避免污染。