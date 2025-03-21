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比特犬咬傷恐致潰爛、嚴重留疤 醫提醒遇襲黃金3步驟

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
醫師提醒，犬隻口腔有多種細菌，若未妥善處理，可能導致傷口感染，引發潰爛、慢性發炎。圖／台北市動保處提供
醫師提醒，犬隻口腔有多種細菌，若未妥善處理，可能導致傷口感染，引發潰爛、慢性發炎。圖／台北市動保處提供

比特犬Lucky二度咬傷人，目前被安置在台北市動保處。醫師提醒，犬隻咬合力強，攻擊時可能造成深層撕裂傷，甚至影響骨骼與神經，且犬隻口腔有多種細菌，若未妥善處理，可能導致傷口感染，引發潰爛、慢性發炎，甚至留下嚴重疤痕；被咬傷當下，要立即清潔傷口、消毒與止血並盡速就醫。

農業部2022年將比特犬列為「指定禁止飼養或輸入之動物」公告禁養；台灣工作犬訓練師顧乾立分享，比特犬早期在台灣曾被用作鬥犬，因其品種特性，對疼痛的感知較遲鈍，且擁有強大的咬合力，咬力可達150公斤，與高加索犬、獒犬等大型犬相當。

三軍總醫院耳鼻喉科暨醫學美容中心醫師孫萬烜指出，無論是家犬或陌生犬隻，犬咬傷的風險始終存在，且往往發生得措手不及，去年桃園就曾發生一起嚴重犬隻攻擊事件，一名婦人遭家犬撲咬臉部，導致眼球與顴骨外露。  

孫萬烜指出，犬隻咬合力強，攻擊時可能造成深層撕裂傷，甚至影響骨骼與神經，且犬隻口腔帶有多種細菌，若未妥善處理，可能導致傷口感染，進一步引發潰爛、慢性發炎，甚至留下嚴重疤痕，影響外觀與日常功能。

針對犬咬傷的緊急應對，孫萬烜提醒，首先要使用生理食鹽水或大量清水沖洗，減少細菌殘留、降低感染機率；第二，以優碘或酒精消毒傷口，並用無菌紗布輕壓止血，避免過度擠壓，以免加劇組織受損；第三要盡速送醫，由專業醫師評估傷口深度，視情況進行縫合，並接受狂犬病疫苗與抗生素治療，以預防感染擴散。

孫萬烜說，根據不同受傷部位，被犬隻咬傷後有不同的疤痕修復建議，同時做好術後護理，避免日曬以防色素沈澱，並搭配專業疤痕護理產品，加速傷口癒合，確保最佳修復效果。  

※淺層疤痕

受傷部位：臉部、手部、背部等較表淺的傷口。

治療方法：雷射治療脈衝光或飛梭雷射。

效果：改善淺層疤痕的色素沉澱與凹凸不平，促進膠原蛋白增生，幫助肌膚修復。

※深層凹陷性疤痕

受傷部位：面部如臉頰、額頭、肩部等造成深層凹陷的部位。

治療方法：自體脂肪移植或玻尿酸填補。

效果：填補深層凹陷區域，恢復皮膚平整與彈性。

※結構性損傷

受傷部位：鼻部、下巴、耳部等結構性損傷部位。

治療方法：手術修復。

效果：修復結構性損傷，恢復面部的對稱性與功能。

※疤痕增生或色素沉澱

受傷部位：胸部、背部、臉部等易產生疤痕增生或色素沉澱的區域。

治療方法：醫學級除疤療程與藥物配合。

效果：減少疤痕增生、軟化硬塊、改善色素沉澱，使疤痕更加平整、不明顯。

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