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清明連假及前2週休國5最塞 留意匝道封閉及高乘載

中央社／ 台北21日電

交通部高速公路局預測，清明連假及前2個週休，國道將有出遊及掃墓大量車潮，研判國道5號最壅塞，將針對國5實施匝道封閉及高乘載，請用路人留意管制措施。

高公局今天發布新聞稿，清明連假為4月3至6日共4天，連假前2個週休也有提前掃墓情形，預估國5雪山隧道將於清明連假期間及前2個週休有大量車潮。

高公局預估，假期間國5行車時間（含匝道排隊等候）約為平常的5至7倍。

為紓緩尖峰時段國5壅塞，高公局規劃實施匝道封閉、高乘載管制及匝道儀控等措施，同時鼓勵用路人多搭乘公共運輸，避開塞車。

高公局表示，根據歷年清明節連假交通特性，研判國5南向交通尖峰將發生在上午時段，北向尖峰則會發生在下午時段。因應尖峰時段的交通狀況，高公局針對國5推出管制措施。

匝道封閉，假期前2個週六，也就是3月22日及29日，清晨5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。連假4月3日，凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；4月4日，清晨5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；凡石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

高乘載管制，假期前2個週日，也就是3月23日及30日，下午3時至晚上8時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道的北向入口匝道高乘載管制；4月4日至6日，下午1時至傍晚6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道實施高乘載，結束時間將視交通狀況機動調整。

高公局說，清明節連假期間，國5辦理的多項大客車優先通行措施將照常實施，如石碇南向入口開放大客車通行路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行、北向宜蘭至頭城機動開放路肩供大客車通行並實施主線儀控及頭城、宜蘭、羅東北入匝道大客車專用道等，預估搭乘大客車往返北宜較自行開車可節省30分鐘以上，用路人可多利用。

高公局建議，用路人如於尖峰時段自行開車，建議多利用替代道路以避開壅塞車潮；其中國5南向建議改走台9線或106乙，北向則建議改駛台9線。

連假 高乘載管制 高公局

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