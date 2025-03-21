高鐵4月14日起到6月底短期增班 下周一起開放訂票

台灣高鐵公司觀察旅運需求，規畫自4月14日（一）起至6月30日（一）實施短期增班，每周增開17班次列車（南下13班、北上4班），以加強服務旅客；3月24日下周一凌晨零時起，開放4月14日至4月20日間增開車次的車票預售，4月21日起之增開車次，則依一般訂位預售期程逐日開放購票。

台灣高鐵說，此次增開17班次後，每週班次數將由現行1103班次增至1120班次。周六南下、周日北上的中午時段分別增開4班次、2班次，以滿足周末的旅客需求；其中，周日增開的1534車次為行駛台中-南港之區間列車，並於下午1時4分自台中站發車，方便周末北上短程旅客快速往返目的地。此外，也針對周間中午及晚間、需求較高時段適度增開車次，歡迎多加利用。