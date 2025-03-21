賴清德做到了 波波牙醫實習名額不變 本土小牙醫盼擇優錄取

衛福部本月公告今年國外學歷牙醫畢業生實習名額，仍為50名， 總統賴清德守住之前的承諾。但本土小牙醫聯盟認為，全年五十名依然太多，將繼續推動「國外牙醫學歷實習名額，不超過國內招生總量十分之一」，以及實習分發方式改為「擇優錄取」。

去年禾馨診所一名畢業於波蘭的波茲南醫科大學的醫師，因為手術失誤讓患者出血死亡，讓國內再度關注海外學歷返台的「波波醫師」爭議。由於許多「波波醫師」返國後多投入牙科，因此本土小牙醫聯盟多次表達反對增加牙科實習名額，也反對偏鄉醫療計畫等，但總統賴清德也承諾牙科實習名額維持每年50名，不會變動。

衛福部3月4日公布，今年度牙科實習名額為50名。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺指出，50名實習名額仍然太多，以2022年牙科實習生為例，有22位在醫院，但醫院師資明顯不足，令人擔憂訓練品質；牙醫師人力過剩，衛福部2019年公告，國內8所牙醫院系每年培育牙醫人力足以提供需求，將適度降低波波牙醫名額。

本土小牙醫聯盟將推動，「國外牙醫學歷實習名額應不超過國內總量招生名額的十分之一」，並納入醫師法。黃映綺說，此為民國98年衛生署、教育部、考選部和醫界共同決議，也是台灣八所牙醫學系及去年11月五千人上街的共同訴求。現行國內牙醫學系總量管制招生371名，希望開放海外牙醫系學生實習名額從50名降至37名。

另外，波波牙醫分發採取「依照國考通過年份排隊」制度。海外醫學生學歷回國牙醫師，必須先通過第一階段國考筆試，通過後才會分發至衛福部核可的「教學醫院」實習，但每年實習名額有限，必須等實習結束才可以考第二階段國考，因此會形成排隊等實習狀況。

本土小牙醫聯盟認為應該改為逐年「擇優錄取」，黃映綺說，此方式比照我國大學考試，今年沒上、明年重考，不僅解決排隊問題，想回國的優秀醫師也不會被前面的波波醫師卡住，民眾也能享有更好的醫療品質。