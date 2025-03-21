清明掃墓…豐原觀音山公墓交管超前部署 警方本周末管制車輛上山

豐原區觀音山公墓是每年清明掃墓的熱區，豐原分局鑑於清明假期前2周起湧現人車潮，配合豐原區公所掃墓專車，將實施交通管制與機動巡邏，3月22、23、29、30日及4月3、4日共6天周末，於豐原區南陽路58巷口，每日5時30分至13時30分禁止汽車上山，機車單向通行統一由南陽路58巷口進入公墓區，再沿北陽路福緣橋離開，福緣橋出口禁止車輛進入。

豐原分局指出，今年清明節連續假期自4月3日（四）至4月6日（日）為期4天，但考量許多民眾習慣提前掃墓祭拜祖先，常利用連假前2周前往豐原區觀音山公墓掃墓，警方為此超前部署，昨天與豐原區公所期前召開協調會，針對前往觀音山公墓必經要道，規畫南陽路58巷行車動線的交通管制，本周末起由豐原區公所提供掃墓專車服務，不但做到了便民服務，也維護了交通安全。

豐原區公所表示，觀音山納骨堂及公墓周邊道路的管制期間從上午5時30分至下午1時30分，一律由南陽路58巷口進，由北陽路福緣橋出，區公所提供往返觀音山公墓掃墓專車服務，乘車處在區公所大門於6時至12時發車，納骨塔乘車處則於6時30分至下午1時發車，請民眾多加利用。