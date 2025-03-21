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清明掃墓…豐原觀音山公墓交管超前部署 警方本周末管制車輛上山
豐原區觀音山公墓是每年清明掃墓的熱區，豐原分局鑑於清明假期前2周起湧現人車潮，配合豐原區公所掃墓專車，將實施交通管制與機動巡邏，3月22、23、29、30日及4月3、4日共6天周末，於豐原區南陽路58巷口，每日5時30分至13時30分禁止汽車上山，機車單向通行統一由南陽路58巷口進入公墓區，再沿北陽路福緣橋離開，福緣橋出口禁止車輛進入。
豐原分局指出，今年清明節連續假期自4月3日（四）至4月6日（日）為期4天，但考量許多民眾習慣提前掃墓祭拜祖先，常利用連假前2周前往豐原區觀音山公墓掃墓，警方為此超前部署，昨天與豐原區公所期前召開協調會，針對前往觀音山公墓必經要道，規畫南陽路58巷行車動線的交通管制，本周末起由豐原區公所提供掃墓專車服務，不但做到了便民服務，也維護了交通安全。
豐原區公所表示，觀音山納骨堂及公墓周邊道路的管制期間從上午5時30分至下午1時30分，一律由南陽路58巷口進，由北陽路福緣橋出，區公所提供往返觀音山公墓掃墓專車服務，乘車處在區公所大門於6時至12時發車，納骨塔乘車處則於6時30分至下午1時發車，請民眾多加利用。
分局長林大為更說，清明連假前2周是民眾祭祖掃墓及慎終追遠的重要日子，豐原警方針對前往觀音山公墓之入山口及沿線顛簸山路派遣警力加強巡視，呼籲民眾除掃墓外要多注意上山路上顛簸，可多利用豐原區公所掃墓專車外，民眾前往觀音山掃墓時，應注意年長者行動安全，避免讓單獨前往上山，防止年長者因迷路而迷失方向，另外也要注意攜帶物品如金紙及其他易燃物之使用安全，防範引起火災等情形。
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