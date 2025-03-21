因應旅運需求 高鐵4月14日起實施短期增班、每周加開17班次

台灣高鐵公司（2633）持續觀察旅運需求，規劃自4月4日起至6月30日實施短期增班，每周增開17班次列車（南下13班、北上4班），以加強服務旅客，並於3月24日凌晨零時起，開放4月14日至4月20日間增開車次之車票預售，4月21日起之增開車次，則依一般訂位預售期程逐日開放購票，旅客可利用手機「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於營業時間內至各車站售票窗口及自動售票機，預購所需車票。

台灣高鐵公司表示，此次增開17班次後，每周班次數將由現行1,103班次增至1,120班次。周六南下、周日北上的中午時段分別增開4班次、2班次，以滿足周末返鄉及出遊的旅客需求；其中，周日增開之1534車次為行駛台中-南港之區間列車，並於13：04自台中站發車，以方便周末北上短程旅客快速往返目的地。此外，本次也針對周間中午及晚間、旅運需求較高時段適度增開車次，以加強服務旅客，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵公司2024年已於1月及7月二度實施常態性增班計畫，將每周固定班次提升至每周1,103班次，另於去年11月及12月實施為期二個月的短期增班計畫，不斷透過運能提升以服務旅客需求。台灣高鐵公司亦將觀察本次短期增班之效果，作為後續長期班次調整之參考依據。