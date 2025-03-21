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這款車用電瓶永久不用更換？廣告不實挨罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
車用電瓶永久不用更換？有業者廣告不實挨罰。示意圖，非新聞所指產品。圖/本報資料照片 【作者：雷沛，日期：2019-05-22，數位典藏序號：20190522000007230】
車用電瓶永久不用更換？有業者廣告不實挨罰。示意圖，非新聞所指產品。圖/本報資料照片 【作者：雷沛，日期：2019-05-22，數位典藏序號：20190522000007230】

公平會日前委員會議通過，天揚精密科技股份有限公司於網站銷售「永久電瓶系統（側裝款-啟停系統/充電制御）」商品並刊載影片，宣稱「安裝EzBPower同容量可放出的次數為二倍、 「電瓶容量老化速度減緩二倍」、 「電瓶最後可用盡的時間點為二倍」、「 EzBPower將電瓶壽命提高16倍，等於電瓶永久不需要更換」與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定，處新台幣10萬元罰鍰。

公平會表示，該廣告宣稱整體予人印象為將商品安裝於汽車電瓶上，可減緩老化速度2倍，將電瓶壽命提高16倍，等於電瓶永久不需要更換，具有永久的使用壽命。但前述說法，天揚公司是依據自行設計架構及實驗結果所做推論而已，該公司並未將案關商品送交第三方驗證機關做檢測，亦無法提供實證紀錄或證明，佐證安裝案關商品可達到電瓶永久不需要更換。

公平會表示，依社團法人台灣電池協會意見，電池老化機制複雜，實務及理論上並無證據證明只降低電流2倍，可減緩老化速度2倍，且天揚公司提供之實驗數據，並不足以證實減緩老化速度2倍後，可將啟動電瓶壽命提高16倍，迄今也沒有永久不需更換啟動鉛酸電池。因此廣告宣稱與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會再次提醒業者，業者刊載廣告前應克盡充分準備及詳加查證的義務，並注意廣告資料的正確性及真實性，以免觸法。

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