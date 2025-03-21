高雄稽查應景食品 碗豆草莓金桔農藥殘留下架裁罰
清明與兒童節將至，高雄市衛生局近期到傳統市場、大賣場等處稽查應景食品，共抽驗144件食品，結果有大湖草莓、金桔、碗豆等4件蔬果農藥殘留不符規定，已令業者下架並裁罰。
衛生局新聞稿表示，近期到傳統市場、春捲攤商、餐飲業、大賣場及超市等加強稽查；此次抽驗包含兒童節、清明節應景食品共144件，含肉類及相關加工品47件、蔬果6件、應景即時食品22件、麵製品7件、花生粉6件、豆製品16件、潤餅皮5件、糕粿類8件、休閒零食23件及素食製品4件。
衛生局此次檢驗項目，依檢體類別分檢驗動物用藥、保色劑、農藥殘留、衛生標準、真菌毒素、防腐劑、邦克烈酸、二甲乙基黃、殺菌劑、甜味劑、甲醛、著色劑、食品中動物性成分等項。
衛生局說明，此次抽驗結果有4件蔬果農藥殘留不符規定，分別為尚青便利購公司的散裝碗豆，檢出克美素（Chlormequat）1.88ppm（檢驗標準為不得檢出）、達克利（Diniconazole）0.06ppm（檢驗標準為不得檢出）及巴克素（Paclovutrazol）0.08ppm（檢驗標準0.01ppm）。
大賜商行（大立生鮮超市）散裝豌豆（荷蘭豆）檢出毆殺松（Acephate）0.07ppm（檢驗標準0.01ppm）、1件豌豆檢出克美素（Chlormequat）1.88ppm（檢驗標準為不得檢出）、達克利（Diniconazole）0.06ppm（檢驗標準為不得檢出）及巴克素（Paclovutrazol）0.08ppm（檢驗標準0.01ppm）。
另外2項蔬果為盛美水果專賣店的大湖草莓檢出亞托敏（Azoxystrobin）3.6ppm（檢驗標準2.0ppm）；旗美水果行的金桔檢出第滅寧（Deltamethrin）0.14ppm（檢驗標準0.05ppm）。
針對抽檢蔬果農藥殘留，衛生局已責令販售業者即刻下架此批產品及依法裁罰，並移請來源廠商所轄衛生局依法處辦。
衛生局提醒，為避免食入農藥殘留蔬果，建議民眾儘量選購當季蔬果，清洗時多浸泡後以流動的水沖洗再分切，以降低農產品農藥殘留風險。
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