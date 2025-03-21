未來1周晴朗溫暖 注意日夜溫差大 下周五變天急轉溼冷

過去幾天的天氣上比較寒冷，中央氣象署科長林伯東表示，未來1周相對來說比較穩定，但是溫差比較大一點，要一直到下周五天氣上會有些轉變。

林伯東表示，目前台灣附近的雲層比較少，台灣海峽南部和東南部海面有些雲層在影響，所以台東和恆春半島今天零星短暫雨的機率。主要影響的天氣系統還是從北方來的冷空氣，今天高壓已經出海，相對來講各地冷的程度相較昨天和前天少一點，不過清晨因為比較晴朗的關係，輻射冷卻效應之下，各地還是有明顯低溫存在。

今天清晨低溫分布，整個西半部和東半部14度以下，西半部零星地區、甚至北部地區有10度以下低溫。林伯東表示，清晨最低溫發生在新竹和苗栗，苗栗三灣4.1度、新竹關西4.4度，另外在桃園和新北也都在6度以下，這些局部區域大致上都是比較近山區，除了輻射冷卻以外，山上可能會有比較冷的空氣往下帶下來，有可能造成更低的溫度。這幾天容易有低溫出現，要注意保暖。

未來1周天氣，林伯東表示，由於高壓出海，附近風場逐漸轉為東風，因為比較乾的關係，日夜溫差比較大，這樣的狀況會持續到周末。在周末之後開始有一些南風上來，台灣附近逐漸轉為東南風到西南風的環境，一直到下周二、下周三，都是南風的環境，雖然天氣上來講比較穩定，可能海峽上注意低雲或霧影響能見度，留意航班資訊，西半部地區留意行車安全。

林伯東表示，有鋒面系統從華南逐漸移出來，下一波影響在下周五之後，晚起這個鋒面系統會影響台灣，緊接著後方的冷空氣會逐漸影響。所以從下周末之後可能又有另一波冷空氣影響台灣。

未來1周降雨趨勢，林伯東表示，下周四之前各地晴朗，只有在東部、東南部、恆春半島有些零星降雨機會。下周五鋒面逐漸通過，西半部和東北部地區逐漸轉為局部短暫陣雨天氣，離島也轉為局部短暫雨的天氣。

未來1周溫度趨勢，林伯東表示，天氣比較穩定，所以各地溫差大，今天清晨低溫大多在14度以下接近10度，普遍有零星區域出現10度以下低溫，但是白天高溫20度以上，日夜溫差大的情形會一直持續到下周三、下周四之後，下周五整個鋒面系統逐漸影響之後，溫差大的情形才會緩和下來。

林伯東表示，今晚至明天清晨苗栗以北、南投、宜蘭容易有10度以下低溫，注意保暖。另外，霧的情形，下周一南風上來之後，金馬地區以及台中以北留意霧。明天因為輻射冷卻的關係，在雲林、嘉義、台南地區可能有輻射霧，同樣會影響能見度。