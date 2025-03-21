台東關山鎮逾3萬頭豬 獲中央2.6億元除豬味
台東縣關山鎮占全縣養豬頭數的65%，逾3萬頭豬，但產生豬臭味成為觀光發展阻礙，鎮公所尋求解決並提出「台東縣關山鎮畜牧糞尿資源化處理計畫」，立委陳瑩多次向環境部溝通獲核定2.6億元，協助關山鎮盡快恢復乾淨的空氣。
陳瑩表示，過去台東關山畜物糞尿以載運曝曬方式處理，效能低且常導致惡臭情形，此計畫可達到「零排放」廢水專業處理，畜牧農民可輕鬆處理糞尿廢水，而且廢水可以轉化發電，改善關山居民的生活環境，又可以促進在地循環經濟發展，創造多贏局面。
關山鎮是台東觀光鄉鎮之一，每年吸引超過30萬人次遊客，但鎮內卻有計10個畜牧場，逾3萬頭豬隻，每天約產生380噸畜牧廢水，造成河川汙染及臭味，引起詬病；鎮長彭成豐上任後積極尋找解決方案，向縣府及中央爭取經費補助，希望能除臭淨零排碳。
環境部長彭啓明多次來台東視察，對台東好山好水好空氣印象深刻，因此，對關山鎮提出的畜牧糞尿資源化處理計畫核定補助，2.6億元經費當中，環境部將補助9126萬元，地方政府2574萬元，其餘由設置業者負擔。
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