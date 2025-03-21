清明連假高公局估國五湧現車潮 國道措施一次看

清明四天連假，高速公路局觀察清明節連假前2個周休亦有提前掃墓情形，預估國5雪山隧道將於清明節假期間及前2個周休有大量車潮。為紓緩尖峰時段國5壅塞，高公局規劃實施匝道封閉、高乘載管制及匝道儀控等措施。

高公局根據歷年清明節連假交通特性，研判國5南向交通尖峰將發生在上午時段，北向尖峰則會發生在下午時段。因應尖峰時段的交通狀況，高公局針對國5推出以下管制措施：

一、 匝道封閉：

（一）假期前2個週六—114年3月22日及29日，5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。

（二）114年4月3日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。

（三）114年4月4日，5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。

（四）上述石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

二、 高乘載管制：

（一）假期前2個週日—114年3月23日及30日，15至20時， 實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。

（二）114年4月4日至6日，每日13至18時，國5蘇澳、 羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 （結束時間將視交通狀況機動調整）。

清明節連假期間，高公局於國5辦理的多項大客車優先通行措施將照常實施，如石碇南向入口開放大客車通行路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行、北向宜蘭至頭城機動開放路肩供大客車通行並實施主線儀控及頭城、宜蘭、羅東北入匝道大客車專用道等，預估搭乘大客車往返北宜較自行開車可節省30分鐘以上，用路人可多加利用。

另考量假期間國5行車時間（含匝道排隊等候）約為平常的5-7倍，用路人如於尖峰時段自行開車，建議多利用替代道路以避開壅塞車潮；其中國5南向建議改走台9線或106乙，北向則建議改駛台9線。

高公局提醒用路人行車前務必妥為檢查車況，並利用高速公路1968 App查詢即時路況，彈性調整行車時間與路線。高公局預祝大家清明節連假行車平安。