誤認沒性行為不必篩 陳建仁：44%女性6年未做抹片篩檢

世界衛生組織提出2030年消除子宮頸癌「90-70-90目標」，9成女性15歲前接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，7成婦女35至45歲間完成2次子宮頸篩檢，9成確診子宮頸癌女性獲得良好照顧。不過，前副總統、中研院士陳建仁說，國內符合子宮頸抹片篩檢資格女性，高達44%女性過去6年都沒做篩檢，需透過教育破除迷思，鼓勵民眾篩檢。

衛福部國健署今天與亞太經濟合作組織（APEC）共同舉辦「消除子宮頸癌國際研討會」，來自澳洲、美國、日本、馬來西亞等，共13國專家與會，議題聚焦子宮頸癌篩檢、HPV疫苗接種及子宮頸癌治療與照護。

在防治篩檢措施推行之下，台灣子宮頸癌曾退出女性十大癌症，位居第11名，不過，112年又上升至第9名；子宮頸癌標準化發生率從1995年每10萬人25人，降至每10萬人7人，但距離世衛組織每10萬人少於4人防治目標，仍有距離。

藉抹片篩檢發現異常女性，多遵循醫囑定期追蹤。陳建仁說，2011年至2023年抹片檢查異常女性，後續治療與追蹤率不斷上升，僅在2021年，受新冠疫情影響，民眾擔心受感染，減少至醫院就醫，數字首度跌到90％以下，僅剩約86%。

陳建仁秀出2023年最新統計數據。他指出，30歲以上女性每年接受子宮頸抹片篩檢比率僅5%，近3年內完成2次篩檢比率為12%、完成1次篩檢比率為25%，3至6年內曾接受至少1次篩檢者比率為14%，且仍有高達44%女性，過去6年均未接受抹片篩檢，足見篩檢涵蓋率有擴大空間，必須透過宣導，破除女性「沒性行為就不必篩檢」迷思。

世衛組織統計，2022年全球超過65萬新發病子宮頸癌病例，造成近35萬人死亡。陳建仁表示，子宮頸癌是可預防癌症，但對許多國家來說，仍造成極大健康負擔；台灣在亞太經濟合作組織（APEC）及經濟合作暨發展組織（OECD）合計51成員國中，子宮頸癌發病率數字排名第35，死亡率排名第27，防治成效已屬前段班。

衛福部次長周志浩表示，台灣在1995年起提供30歲以上女性每年一次子宮頸抹片檢查，自2008年起公費補助國中女生HPV疫苗接種，1995至2020年間，子宮頸癌發生率已從各癌別中排名第1，下降至第10，死亡率則從第4下降至第8，降幅逾70%。