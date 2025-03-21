電商「悠活農村」疑倒閉消費者求償無門 北市收4件申訴

悠活水產股份有限公司所營電商平台「悠活農村」疑似無預警倒閉，北市法務局今表示，已受理4件消費申訴，提醒受害消費者先保留手上相關單據或交易紀錄，如業者拒不退費，可評估是否向法院聲請核發支付命令或起訴求償。

法務局說，法務局消保官3月17日下午會同北市衛生局赴悠活水產股份有限公司辦公室現場稽查，大樓管委會人員表示業者自上月起即未有人員上班，現場無人回應。另，北市勞動局已受理13名勞工申請勞資爭議調解，但因資方未到場而調解不成立，勞動局已認定該公司自2月21日歇業屬實。

法務局指出，截至3月18日已受理4件消費申訴，申訴內容為業者網站暫停接單、客服專線與Line訊息或FB訊息皆無回應、在電商平台有儲值金尚未使用完畢、無法聯絡上業者退款等。

法務局表示，預付款餘額退還部分有待業者處理，呼籲悠活農村的業者應善盡責任盡速出面公告退費方案。

消保官楊嵐雅提醒消費者，本案消費爭議部分恐已難以透過訴訟外協調機制處理，民眾若以現金方式匯款儲值者，可向法院聲請核發支付命令請求退還餘額，若以刷卡方式儲值者，可洽發卡銀行申請爭議款，如後續消費者提出爭議帳款申請，業者也應協助提供殘值證明等相關資料。