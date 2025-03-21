台灣登亞洲最幸福國家 研究學者：共餐頻率高
2025年「世界幸福報告」台灣登上亞洲最幸福國家，參與調查的學者戴奈維指出，台灣與人一起用餐比例高，居142個國家的第8位。
聯合國資助機構昨天公布2025年「世界幸福報告」，在全球147個國家或地區之中，台灣從去年的31名上升至27名，取代新加坡成為亞洲最幸福的國家。
這項報告由專家學者編撰，根據民意調查機構蓋洛普（Gallup）數據，衡量受訪者對自身生活的主觀評價，參考人均國內生產毛額（GDP）、社會支持、健康預期壽命、自由度、善心指數、政府清廉度等關鍵因素。
美國財經媒體CNBC報導，探討台灣為何是亞洲最幸福的島嶼，訪問2025年「世界幸福報告」編輯、牛津大學幸福研究中心主任、經濟學教授戴奈維（Jan-Emmanuel De Neve）。
戴奈維指出，今年報告的重點跳脫傳統上把健康、財富等視為決定因素，研究發現「與人共同用餐」、「人與人之間相互信任」，對於幸福感的影響力比預期更大。
蓋洛普調查顯示，「與人共同用餐」對主觀幸福感的影響力，可與收入和失業率等因素相提並論；與他人用餐的次數越多，對生活的滿意度明顯較高。
戴奈維解釋，台灣之所以成為亞洲最幸福的地方，因為台灣有很高的共餐頻率。
他向CNBC表示，據調查台灣人在一週7頓晚餐當中有5.5頓與人一起用餐，一週7頓午餐當中有4.7頓與人一起用餐，每週14頓餐裡共有10.1頓為共餐，這個數字在142個國家當中排名第8。
CNBC報導，南亞和東亞國家的共餐頻率較低，尤其日本、韓國等東亞國家，隨著社會高齡化、獨居人口多，獨自用餐的情況是越來越普遍。
戴奈維強調一起用餐的好處：「在這社交孤立、政治兩極化的時代，我們需要找出方法，讓人們在餐桌上坐在一起，對個人和集體的幸福感都非常重要。」
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