大陸貨爆倉清關卡10天...淘寶人哀鴻遍野 台灣淘寶說話了

淘寶商品物美價廉，吸引越來越多台灣民眾上網購買，擁有12萬人的臉書社團「我是淘寶人」近來卻一片哀鴻遍野，許多民眾表示自從淘寶更換一荃順報關行後，商品運到台灣就卡關約7至10天，苦苦等待無下文。台灣淘寶表示，已要求合作商加快速度，未來也會引入更多合作商分擔清關作業。

近來臉書社團「我是淘寶人」不少民眾紛紛在網路抱怨，表示淘寶合作廠商一荃順清關作業緩慢，紛紛在網路抱怨「要怎麼聯絡一荃順，打電話都不接、這情況是不是直接取消訂單重新訂一批比較快、我的淘寶真的非常非常緊急，看到很多苦主跟我一樣」，觀察包裹到台灣後約一周以上都沒有清關進度。

一名使用淘寶9年的民眾表示，淘寶有官方集運和私人集運，官方集運又分空運和海運，搭飛機的當然比搭船的貴，且實際海運速度也差不多，所以大多數都選官方海運，商品售後也較有保障，海運都是到高雄港，過去約兩至三天可清關完成，現在清關都要7至10天，速度變得相當緩慢。

林小姐則表示，淘寶商品便宜、加入88VIP後更有保障，但現在清關速度實在令人搖頭，所以若急用商品就會改買蝦皮等不需從大陸寄貨過來的管道，否則從淘寶下訂單到拿到貨可能都快一個月，緩不濟急。