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把握好天氣 賈新興：下周五雨神來 清明時節雨紛紛機率高
把握好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書和YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，周末假期天氣晴朗，不過，下周五起雨神來，「清明時節雨紛紛機率高」。
近期天氣部分，他表示，今天至下周一各地天氣穩定晴朗。下周二至下周三，午後台東山區轉多雲。下周四，午後台中以南山區轉多雲零星短暫雨。 下周五至30日受鋒面影響，各地轉為有局部短暫雨。
賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，下周五起至4月中旬止，降雨機率高。氣溫方面，下周五起至4月5日，氣溫略偏低，之後氣溫回暖至4月底。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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