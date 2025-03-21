「家寧回應」衝破70萬 醫提2問：沒說為何默許Andy被踢出董事

YouTuber家寧昨天深夜在YouTube「秘月期POPOO」頻道，發布「家寧正式回應」4分鐘影片，再掀討論。醫師王姿允在臉書「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」表示，她以ChatGPT幫大家省下寶貴的4分鐘，「家寧將問題歸因於財務資訊不透明，強調多年來曾詢問但未獲完整數據，推稱不熟經營管理導致問題，並表示需透過法律程序釐清責任，試圖淡化自身管理疏忽，將風波歸結為環境與他人因素所致」。

王姿允說，整個影片聲明看了會很煩躁生氣，沒內容、又臭又長，聲音沒有抑揚頓挫，只是在念稿，還念得不好；會站出來拍影片的原因只有一個：「我不希望這個事件影響到我的粉絲，還有我賺錢接業配的光明未來」。整個聲明都沒有說到為何家寧在2:1的投票中，默許Andy被踢出董事，「如果妳覺得財務資訊不透明，不是應該站在Andy那邊嗎？妳的選擇已經證明妳就是共犯了」。

另外，王姿允表示，也不是家寧正透過法律釐清責任，「而是人家已經委任律師讓這件事進入司法程序，而且妳認為一直不給妳完整數據的妳媽，現在還在告Andy違反個資，妳怎麼不跟妳媽喊話，請她快點公布數據，讓這件事落幕？」

王姿允表示，不明白為什麼有稿可以念，口條還那麼差的人可以當YouTuber？「用自己的影片證明Andy老師的實力」。

「家寧正式回應」影片曝光之後，9個小時累計超過2萬筆留言，已經有70.6萬次瀏覽量。